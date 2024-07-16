Стоит ли в России покупать Windows-ноутбук на Snapdragon вместо обычного MacBook Air M1

В комплекте с ноутбуком Surface Laptop 7 нет ничего, кроме фирменной зарядки Surface Connect. Причём у неё сразу было два минуса. Во-первых, у неё нет порта USB-C, во-вторых, блок питания на 39 Вт, хотя компьютер поддерживает максимум на 65 Вт.

Внешне Surface Laptop 7 похож на MacBook Air на базе M1. Но Surface толще и легче, чем MacBook.

Работает ноутбук на Snapdragon X Elite версии X1E-80−100. Результаты в тестах вы можете увидеть ниже. В целом Laptop 7 был лучше, чем MacBook Air M1. Но это лишь в бенчмарках. Экспорт 100 фото в Lightroom у Air 13″ занял 1 минуту 7 секунд, у Laptop 7 — 1 минуту 14 секунд, открытие 100 файлов в Photoshop — 1 минуту 17 секунд и 2 минуты 2 секунды соответственно, рендер 4К-проекта в DaVinci занял 46 и 49 минут соответственно.