«Сырой, но перспективный»: ноутбук на Snapdragon X Elite протестировали в РФ

Snapdragon X Elite — самый мощный на сегодня чип для компьютеров на Windows. Доступны вам 12 ядер процессора, из которых 8 производительных и 4 эффективных. Максимальная тактовая частота — 4,2 ГГц. При этом существует четыре конфигурации этого процессора: X1E-84−100, X1E-80−100, X1E-00−1DE, X1E-78−100. В протестированном Vivobook S15 стоит минимальный вариант: X1E-78−100. С характеристиками ноутбука вы можете ознакомиться ниже.

Windows работает на Vivobook S15 очень быстро. Система мгновенно запускается и функционирует в целом очень плавно.

Результаты тестирования в бенчмарках — ниже. Однако нужно сказать, что они лишь предварительные. Связано это с тем, что компьютеры с Snapdragon X Elite начали продаваться совсем недавно (несколько дней назад). Поэтому всё нужно будет переделать спустя пару-тройку недель.

Большая часть x86 приложений на ноутбуке уже работают. Это Telegram, «Яндекс.Браузер», все фирменные от Microsoft.

Игры запускались в 1080p. GTA 5 пошла на средних настройках с FPS 60 к/с, однако иногда проскальзывали фрезы. CS идёт с адскими фрезами, поэтому играть в неё невозможно. С оптимизацией Valheim всё было на высоких настройках (20−26 к/с), на средних же можно было получить 50−60 к/с, но фрезы тоже иногда бывают.

С видео и графикой всё плохо из-за плохой оптимизации. Например, в DaVinci 15-минутный проект в 4К удалось отрендерить за 48 минут 22 секунды, а на MacBook с М3 Max это занимает 7 минут.