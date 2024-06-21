«Сырой, но перспективный»: ноутбук на Snapdragon X Elite протестировали в РФ

«Сырой, но перспективный»: ноутбук на Snapdragon X Elite протестировали в РФРечь идёт о Vivobook S15
Snapdragon X Elite — самый мощный на сегодня чип для компьютеров на Windows. Доступны вам 12 ядер процессора, из которых 8 производительных и 4 эффективных. Максимальная тактовая частота — 4,2 ГГц. При этом существует четыре конфигурации этого процессора: X1E-84−100, X1E-80−100, X1E-00−1DE, X1E-78−100. В протестированном Vivobook S15 стоит минимальный вариант: X1E-78−100. С характеристиками ноутбука вы можете ознакомиться ниже.
Windows работает на Vivobook S15 очень быстро. Система мгновенно запускается и функционирует в целом очень плавно.
Результаты тестирования в бенчмарках — ниже. Однако нужно сказать, что они лишь предварительные. Связано это с тем, что компьютеры с Snapdragon X Elite начали продаваться совсем недавно (несколько дней назад). Поэтому всё нужно будет переделать спустя пару-тройку недель.
Большая часть x86 приложений на ноутбуке уже работают. Это Telegram, «Яндекс.Браузер», все фирменные от Microsoft.
Игры запускались в 1080p. GTA 5 пошла на средних настройках с FPS 60 к/с, однако иногда проскальзывали фрезы. CS идёт с адскими фрезами, поэтому играть в неё невозможно. С оптимизацией Valheim всё было на высоких настройках (20−26 к/с), на средних же можно было получить 50−60 к/с, но фрезы тоже иногда бывают.
С видео и графикой всё плохо из-за плохой оптимизации. Например, в DaVinci 15-минутный проект в 4К удалось отрендерить за 48 минут 22 секунды, а на MacBook с М3 Max это занимает 7 минут.
Magic Mask в DaVinci вообще не работает, поэтому нужно ждать обновлений. Нейронные вычисления на ноутбуке всё же функционируют. Например, когда вы отходите от него, он гаснет, а если снова на него смотрите, он включается. Также благодаря ИИ автоматически понижается яркость.
Под нагрузкой нагрев максимум составлял 42 градуса. А это совсем мало.
Есть и несколько функций ARM-версий. Например, Recall. Она отслеживает все действия на экране и скриншотит всё. Причём в настройках нет ограничения по сроку хранения или отслеживания этой информации.
Vivobook S15 способен проработать 15−16 часов без подзарядки. То есть он на уровне с MacBook. Заряжается он с 0 до 60% за 49 минут, причём через Type-C.
Выводы
Прежде всего, будущее у ноутбуков под ARM действительно есть. Результаты тестирования выглядят обнадёживающе. Ещё не всё оптимизировали, но сама по себе операционная система работает хорошо, держит заряд тоже хорошо. То есть осталось только подождать, пока все нужные приложения на нём будут запускаться.