Техноблогер назвал 15 лучших ноутбуков для учёбы

До 30 тысяч рублей

Acer Aspire Lite AL15-33P-C0P8. Единственный его минус - это не очень производительный процессор. Хотя для офисных программ его будет достаточно. Также вы получаете неплохой IPS-дисплей FHD, хороший сервис в РФ, возможность расширения оперативной памяти, нормальную веб-камеру со шторкой, зарядку через USB-C, до 9 часов работы без подзарядки, тихий и холодный процессор.

OSiO FocusLine F160i-007. Он стоит около 29 тысяч рублей. В целом это приятный ноутбук с быстрым процессором. Сейчас его можно взять на распродаже, и скоро он исчезнет с прилавков. У него тоже 8 ГБ расширяемой оперативки.

До 40 тысяч рублей

TANSHI M15C. Вариант за 36 тысяч рублей. У него не лучшая автономность, горячий и прожорливый процессор. Однако в целом вы получаете удачное сочетание мощности и экрана с широким цветовым охватом. В комплекте сразу же идёт Windows.

Tecno MegaBook K15SDA. Альтернатива модели выше за 37 тысяч рублей. Это практичный и автономный ноутбук, но с очень простым экраном.

MAIBENBEN B114B. Это рабочий ноутбук с профессиональным экраном. Стоит всего 40 тысяч рублей. Подойдёт для небогатых дизайнеров и программистов, хоть и под нагрузкой сильно греется и шумит.

До 60 тысяч рублей

Machcreator Genesis R17. Это уникальный 17-дюймовый ноутбук в алюминиевом корпусе. У него довольно хорошая автономность, высокая производительность. Подходит студентам, у которых лэптоп в основном стоит дома. Также он понравится дизайнерам, программистам, инженерам, киноманам.

Infinix InBook Air Pro+ XL434. Самая лёгкая в этом рейтинге модель: её масса составляет около 1 кг. При этом ОЗУ у этого ноута не расширяется, встроенная графика уступает в играх 760М, под нагрузкой он сильно нагревается. Если вы программист или дизайнер, то подумайте о покупке.

MacBook Air M1. Это легендарный ноутбук, который сейчас стал доступен даже студентам. Но важно понимать, что официальных сервисных центров у него в РФ нет, разъёмов у него также очень мало, а SSD всего на 256 ГБ.

Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED 16AKP10. Отлично сбалансированная модель, которая подходит для практически любых задач. Правда, автономность у ноута могла бы быть лучше.