Тонкий ноутбук Samsung Book 4 Ultra с Core Ultra 9 и RTX 4070 оказался неплохим, но хуже, чем MacBook Pro

Корпус у Samsung Book 4 Ultra — металлический. Габариты остались такие же, как у предшественника. При этом ноутбук стал тяжелее на 100 г, хотя объём аккумулятора остался прежним.

По части портов всё примерно так же, как и было. Это 3,5-миллиметровый разъём для наушников, USB-A 3.2, MicroSD, Thunderbolt 4, HDMI 2.1.

К клавиатуре вопросов нет. Она очень приятная. Подсветка почти не выбивается из-под клавиш, оставили Ctrl. Тачпад же — плохой, как и был.

С точки зрения звука Samsung Book 4 Ultra стал немного лучше, но всё равно он сильно уступает MacBook 2021-го года.

Экран изменился в лучшую сторону. Во-первых, появилось антибликовое покрытие. Во-вторых, зачем-то сделали сенсорный слой, но использовать стилус всё равно нельзя. В остальном — всё то же самое, что и у предыдущей версии. Цветопередача у Samsung Book 4 Ultra отличная, но есть ШИМ, и это проблема.