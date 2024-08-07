Тонкий ноутбук Samsung Book 4 Ultra с Core Ultra 9 и RTX 4070 оказался неплохим, но хуже, чем MacBook Pro

Тонкий ноутбук Samsung Book 4 Ultra с Core Ultra 9 и RTX 4070 оказался неплохим, но хуже, чем MacBook ProВ сравнении с прошлогодним эту модель уже точно можно брать
Корпус у Samsung Book 4 Ultra — металлический. Габариты остались такие же, как у предшественника. При этом ноутбук стал тяжелее на 100 г, хотя объём аккумулятора остался прежним.
По части портов всё примерно так же, как и было. Это 3,5-миллиметровый разъём для наушников, USB-A 3.2, MicroSD, Thunderbolt 4, HDMI 2.1.
К клавиатуре вопросов нет. Она очень приятная. Подсветка почти не выбивается из-под клавиш, оставили Ctrl. Тачпад же — плохой, как и был.
С точки зрения звука Samsung Book 4 Ultra стал немного лучше, но всё равно он сильно уступает MacBook 2021-го года.
Экран изменился в лучшую сторону. Во-первых, появилось антибликовое покрытие. Во-вторых, зачем-то сделали сенсорный слой, но использовать стилус всё равно нельзя. В остальном — всё то же самое, что и у предыдущей версии. Цветопередача у Samsung Book 4 Ultra отличная, но есть ШИМ, и это проблема.
Камера у ноутбука всё такая же плохая, как и раньше. Кроме того, нет нормального шумодава и нормального звука.
Процессор теперь на новинке — Intel Core Ultra 9 185H. У него отличная энергоэффективность, хорошая графика Intel Arc. Однако сам по себе этот процессор слабее i9 13-го или 14-го поколения. Поэтому в тестах результаты чуть хуже, чем в ноутбуке прошлого года.
Однако в прошлом году ноутбук мог «жить» максимум 3 часа, а сейчас — 8−9 часов при воспроизведении видео на максимальной яркости через Wi-Fi.
Также на новинке стоит RTX 4070 8 ГБ. Она даёт при этом больше, чем встроенная графика (см. изображения выше). При этом в жизни в DaVinci проект в 4К видеокарта выводит на 40 секунд дольше встройки: 5 минут 38 секунд против 4 минуты 52 секунды от батарейки. От сети Samsung Book 4 Ultra справляется за 3 минуты 57 секунд, но даже это не быстрее, чем MacBook на М1 Max.
При этом на Samsung Book 4 Ultra есть 64 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD с хорошей скоростью. А вот в играх он показывает себя хорошо. Например, в CS 2 с высокой графикой и в Full HD удалось получить 70−80 к/с, в Cyberpunk на в 3К-разрешении с DLSS, трассировкой лучей удалось получить 30−40 к/с, при высокой графике — 40−50 к/с, в Full HD — 60 к/с, на средних же настройках — 100−110 к/с.
Заряжается ноутбук до 50% за 30 минут. По результатам стресс-теста видно, что система охлаждения работает не очень хорошо: есть троттлинг, высокие температуры (больше 100 градусов), видеокарта не работает на всю мощность.