Vivo просит за свой планшет 27 тысяч рублей. Но, может, оно того стоит?Хотя в нём нет NFC
В выпуске на YouTube-канале «Польза NET» проверили в работе планшет Vivo Pad 11. Имеет ли смысл его покупать в 2022 году?
В комплекте с планшетом Vivo Pad 11 идут кабель USB-C, зарядка мощностью в 44 Вт, краткое руководство. К сожалению, на экране никакой защитной плёнки нет. При этом русский язык устройство не поддерживает - только английский.
Задняя часть планшета выполнена из металла с матовым покрытием. Корпус немного пачкается, но это можно исправить, если купить чехол. В руках же Vivo Pad 11 лежит удобно, да и сборка у него отличная.
Оснащён планшет также четырьмя стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos. Правда, кастомного эквалайзера у него нет. Однако есть возможность подключить это устройство к клавиатуре, использовать при работе стилус.
IPS-дисплей Vivo Pad 11 имеет диагональ 11 дюймов, разрешение 2560x1600, частоту обновления 120 Гц. Есть у планшета и поддержка Dolby Vision. Под прямыми солнечными лучами яркости не хватает, но в целом это не так критично. Для повседневного использования дома этот планшет вполне подходит.
На Vivo Pad 11 установлен процессор Snapdragon 870. Объём оперативной памяти равняется 8 Гб, постоянной - 128 или 256 Гб. При этом возможности разрешения памяти здесь нет. Результаты всех замеров - ниже.
Ёмкость аккумулятора Vivo Pad 11 составляет 8400 мА*ч. В PC Mark получился результат, равный 7 часам 20 минутам. Проводился тест при максимальной яркости и установленной частоте обновления в 120 Гц.
Заряжается от «родного» блока питания планшет 1 час 56 минут. При этом за 1 час просмотра YouTube заряд снизился на 14 %, за 60 минут игры в Genshin Impact (100-процентная яркость и максимальные настройки графики) - на 22 %. Изредка в играх бывают небольшие подтормаживания, но в целом идёт всё хорошо.
Основной блок камер включает в себя у Vivo Pad 11 два модуля. Это основной объектив в 13 МП и сверхширокоугольный в 8 МП. Запись видео доступна максимум в 4К 60 к/с. Правда, оптической стабилизации нет, а цифровая работает не лучшим образом. Фронтальный модуль имеет 8 МП и может снимать видео максимум в 1080p 30 к/с.
Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.
Вывод
Если вы любите устройства Vivo, то Vivo Pad 11 может быть отличным выбором. С другой стороны, за ту же цену можно взять и другие планшеты, которые поддерживают русский язык: например, Mi Pad 5.