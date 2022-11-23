Vivo просит за свой планшет 27 тысяч рублей. Но, может, оно того стоит?

В комплекте с планшетом Vivo Pad 11 идут кабель USB-C, зарядка мощностью в 44 Вт, краткое руководство. К сожалению, на экране никакой защитной плёнки нет. При этом русский язык устройство не поддерживает - только английский.

Задняя часть планшета выполнена из металла с матовым покрытием. Корпус немного пачкается, но это можно исправить, если купить чехол. В руках же Vivo Pad 11 лежит удобно, да и сборка у него отличная.

Оснащён планшет также четырьмя стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos. Правда, кастомного эквалайзера у него нет. Однако есть возможность подключить это устройство к клавиатуре, использовать при работе стилус.

IPS-дисплей Vivo Pad 11 имеет диагональ 11 дюймов, разрешение 2560x1600, частоту обновления 120 Гц. Есть у планшета и поддержка Dolby Vision. Под прямыми солнечными лучами яркости не хватает, но в целом это не так критично. Для повседневного использования дома этот планшет вполне подходит.

На Vivo Pad 11 установлен процессор Snapdragon 870. Объём оперативной памяти равняется 8 Гб, постоянной - 128 или 256 Гб. При этом возможности разрешения памяти здесь нет. Результаты всех замеров - ниже.