Вместо Dell и HP? Сравнение двух китайских игровых ноутбуков из AliExpress

Вместо Dell и HP? Сравнение двух китайских игровых ноутбуков из AliExpressДействительно ли они смогут заменить топовые модели?
Ведущий YouTube-канала «ТехноМакс» в одном из выпусков выяснил, как ведут себя в играх малоизвестные китайские модели ноутбуков. Среди них - Thunderobot 911Plus с диагональю 17 дюймов, процессором Core i7-12700H и видеокартой RTX 3060, а также Machenike S15 с 15-дюймовым экраном, Core i7 12700H и RTX 3050 Ti.
Основные характеристики этих моделей вы можете увидеть ниже.
По мнению эксперта, интереснее всего из этих параметров то, что установлен на лэптопах новый процессор Core i7-12700H. При этом вместе с топовыми видеокартами RTX 3060 и RTX 3050 Ti стоят устройства недорого: Machenike - примерно 90 тысяч рублей, Thunderobot - около 110 тысяч рублей.
Важно сказать о качестве дисплеев. На Thunderobot, как и на Machenike, стоят самые популярные на сегодня матрицы. У Thunderobot это BOE NV173FHM-NX4, причём яркость экрана составляет всего 250 кд/м2, частота обновления - 144 Гц, время отклика - 16 мс. Вообще этот дисплей неплохой, но назвать лучшим его нельзя. На Machenike установлена матрица BOE NV156FHM-NX4, яркость дисплея и частота обновления - точно такая же, как у конкурента (250 кд/м2 и 144 Гц), но время отклика равняется 20 мс.
Объём SSD в обоих случаях равняется 512 ГБ. Скорость чтения у него составляет 3000 Мб/с, скорость записи - 530 Мб/с. Это довольно прилично. Также есть возможность расширить память ещё на 1 ТБ.
При этом динамики и на Thunderobot, и на Machenike ужасны. Поэтому при игре нужно будет пользоваться наушниками.
Ёмкость аккумулятора здесь составляет всего 40 Втч. Поэтому назвать эти лэптопы лидерами по автономности точно нельзя.
Если говорить о производительности, то лучшие результаты показал Thunderobot с RTX 3060: из игр лучшие показатели производительности у него были в Days Gone (104 к/с, 1080p, высокие настройки графики), худшие - в Cyberpunk (68 к/с, 1080p, высокие настройки графики). Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже. В целом же RTX 3060 показывала на 25 % большую производительность, чем RTX 3050 Ti.
Система охлаждения работает в обоих случаях неплохо. Специалистам удалось нагреть процессоры ноутбуков до 91 градуса - в игре Cyberpunk 2077. Троттлинга при этом не было.
При тестировании нагрева видеокарты у Machenike с более низким значением TDP результат составил 70 градусов, у Thunderobot с более высоким показателем TDP - 76 градусов. Уровень шума для игровых ноутбуков у этих моделей был средний, добавил ведущий.
Вывод
Ноутбуки Thunderobot 911Plus и Machenike S15 представляют собой очень интересные решения. Даже их недостатки нельзя назвать критическими. Если вы ищете бюджетный игровой ноутбук и для вас не важны ни автономность, ни веб-камера, ни звук, ни дизайн, то эти модели могут стать хорошим выбором.