Вместо Dell и HP? Сравнение двух китайских игровых ноутбуков из AliExpress

По мнению эксперта, интереснее всего из этих параметров то, что установлен на лэптопах новый процессор Core i7-12700H. При этом вместе с топовыми видеокартами RTX 3060 и RTX 3050 Ti стоят устройства недорого: Machenike - примерно 90 тысяч рублей, Thunderobot - около 110 тысяч рублей.

Важно сказать о качестве дисплеев. На Thunderobot, как и на Machenike, стоят самые популярные на сегодня матрицы. У Thunderobot это BOE NV173FHM-NX4, причём яркость экрана составляет всего 250 кд/м2, частота обновления - 144 Гц, время отклика - 16 мс. Вообще этот дисплей неплохой, но назвать лучшим его нельзя. На Machenike установлена матрица BOE NV156FHM-NX4, яркость дисплея и частота обновления - точно такая же, как у конкурента (250 кд/м2 и 144 Гц), но время отклика равняется 20 мс.

Объём SSD в обоих случаях равняется 512 ГБ. Скорость чтения у него составляет 3000 Мб/с, скорость записи - 530 Мб/с. Это довольно прилично. Также есть возможность расширить память ещё на 1 ТБ.

При этом динамики и на Thunderobot, и на Machenike ужасны. Поэтому при игре нужно будет пользоваться наушниками.

Ёмкость аккумулятора здесь составляет всего 40 Втч. Поэтому назвать эти лэптопы лидерами по автономности точно нельзя.

Если говорить о производительности, то лучшие результаты показал Thunderobot с RTX 3060: из игр лучшие показатели производительности у него были в Days Gone (104 к/с, 1080p, высокие настройки графики), худшие - в Cyberpunk (68 к/с, 1080p, высокие настройки графики). Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже. В целом же RTX 3060 показывала на 25 % большую производительность, чем RTX 3050 Ti.