Вредно для здоровья и самого устройства: почему нельзя держать ноутбук на коленях

Привычка держать ноутбук постоянно на коленях может навредить здоровью. Исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой США (NLM), показало: работа в такой позе приводит к плохой осанке. Плохая осанка же способствует появлению болей в спине, напряжения мышц, быстрой утомляемости. Также у вас могут развиться синдром запястного канала и тендинит.

В ходе того же исследования NLM учёные обнаружили, что расположение ноутбука на коленях плохо влияет на репродуктивное здоровье у мужчин. В частности, это может вызвать бесплодие.