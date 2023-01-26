Ноутбуки и планшеты
07:07, 26 января 2023
1 мин.

Вы будете смеяться, но i7-1260P + GeForce MX570 = вполне себе ноутбук для игр

Это показали на примере Valorant

На YouTube-канале PC Support & Gaming Test запустили на ноутбуке Dell Inspiron 16 5620 на низких настройках графики в разрешении 1080p игру Valorant. Вот какой производительности удалось достичь.

Вы будете смеяться, но i7-1260P + GeForce MX570 = вполне себе ноутбук для игр

Фото: Laptop

Эксперты канала PC Support & Gaming Test в выпуске на YouTube проверили, какую среднюю, минимальную и максимальную производительность удастся получить на ноутбуке Dell Inspiron 16 5620 с i7-1260P и MX570.

Вы будете смеяться, но i7-1260P + GeForce MX570 = вполне себе ноутбук для игр

PC Support & Gaming Test

Средняя частота кадров в течение всего теста находилась в районе 230-234 к/с. Минимальная производительность равнялась в игре 178 к/с, максимальная - 295 к/с.

Характеристики ноутбука Dell Inspiron 16 5620:

  • процессор Intel Core i7 1260P (P-Cores: 4, E-Cores: 8);
  • оперативная память 16GB DDR4 3200 Mhz Dual Channel;
  • видеокарта Nvidia GeForce MX570 2GB GDDR6;
  • дисплей 16 Inch FHD+ 1920×1200, 60Hz Refresh Rate, 250 Nits Brightness;
  • накопитель 512GB M.2 PCIe NVMe SSD;
  • операционная система Windows 11.
Новости партнеров
Новости партнеров