Выбираете игровой ноутбук? Запомните только одно главное правило

Как же правильно выбрать ноутбук по этому параметру? Это зависит от нескольких факторов.

Прежде всего, если вы собираетесь покупать игровой лэптоп компаний Acer, Asus, Lenovo, MSI, то всю информацию вы можете найти на их официальных сайтах.

Если же на сайте этих характеристик нет, то есть другой способ. Можно просто воспользоваться поисковиком и определить TGP по парт-намберу (то есть номеру, который указывает на конфигурацию ноутбука).

Третий вариант - посмотреть обзоры на YouTube-каналах, связанных с игровыми ноутбуками. Из российских каналов это может быть «Лайтовый Критик», из зарубежных - Jarrod's Tech.

Четвёртый способ - прочитать обо всём на сайте Notebookcheck. Там вы можете найти всю информацию об обзорах различных моделей лэптопов.

Пятый вариант является наиболее субъективным и неточным. Необходимо просто оценить вес и габариты ноутбука. Чем больше он весит, тем лучше будет производительность.

Также при поиске информации о TGP нужно ориентироваться на характеристики конкретной модели. Дело в том, что ноутбуки 2022 года могут сильно отличаться от предшественников.