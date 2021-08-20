Wylsacom сравнил старый и современный игровые ноутбуки

Wylsacom сравнил старый и современный игровые ноутбукиЭто оказались ASUS ROG STRIX SCAR 17 и ASUS ROG A8JP
Обзор ведущий начал с модели ROG 2006 года.
Ноутбук ROG A8JP имеет диагональ 14,1 дюйма, Intel Core 2 Duo, жёсткий диск на 120 ГБ (поэтому устройство работало не так быстро, как сейчас), 1 ГБ оперативной памяти, разрешение - не очень большое - 1440x900, достаточно громоздкий по нынешним меркам корпус. Были также уже не использующиеся DVD-привод и слот для Express Card. А ещё в комплекте с этим ноутбуком шли сумка, мышка, блок питания. Главный минус устройства, как заметил Wylsacom, - не особо качественные петли, которые соединяли экран с клавиатурой.
Из игр он "тянул" The Elder Scrolls IV: Oblivion, Half-Life 2: Episode One, FlatOut 2, Company of Heroes, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, Call of Juarez, Call of Duty 4, Call of Duty: Modern Warfare, Crysis, Dark Messiah of Might & Magic. Правда, отметил Валентин, на ноутбуке очень быстро эти игры перестали запускаться на максимальных настройках, а потом и совсем. Но прослужил он довольно долго при этом.
В комплект с ROG STRIX SCAR 17 производитель положил фирменную кепку, носки, блок питания с проводом, сумка для ноутбука, разная документация. Это довольно много, поэтому ведущий заключил, что проблем с комплектацией у ASUS не было никогда. А ещё можно подключить ноутбук к специальному диджейскому микшеру Rog Remix (который тоже идёт вместе с устройством - это та коробка, где лежит сам ноутбук) и создавать музыку.
Также из добавившихся достоинств, по мнению Wylsacom, - суперкастомная клавиатура с голубыми кнопками, специальными значками Alan Walker, тонкий и компактный корпус, процессор Ryzen 9 5900HX, RTX 3050, хороший кулер с различными лопастями и новый термоинтерфейс - жидкий металл.
По итогам сравнения блогер заключил: раньше приходилось выбирать из компромиссов, а сегодня компромиссов уже нет - можно быть геймером со всеми удобствами.