Wylsacom сравнил старый и современный игровые ноутбуки

Обзор ведущий начал с модели ROG 2006 года.

Ноутбук ROG A8JP имеет диагональ 14,1 дюйма, Intel Core 2 Duo, жёсткий диск на 120 ГБ (поэтому устройство работало не так быстро, как сейчас), 1 ГБ оперативной памяти, разрешение - не очень большое - 1440x900, достаточно громоздкий по нынешним меркам корпус. Были также уже не использующиеся DVD-привод и слот для Express Card. А ещё в комплекте с этим ноутбуком шли сумка, мышка, блок питания. Главный минус устройства, как заметил Wylsacom, - не особо качественные петли, которые соединяли экран с клавиатурой.

Из игр он "тянул" The Elder Scrolls IV: Oblivion, Half-Life 2: Episode One, FlatOut 2, Company of Heroes, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, Call of Juarez, Call of Duty 4, Call of Duty: Modern Warfare, Crysis, Dark Messiah of Might & Magic. Правда, отметил Валентин, на ноутбуке очень быстро эти игры перестали запускаться на максимальных настройках, а потом и совсем. Но прослужил он довольно долго при этом.