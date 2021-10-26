Житель Мордовии подал в суд на «Эльдорадо» за бракованный планшет российского бренда

Согласно данным, содержащимся в исковом заявлении, житель города Саранска Lesich потребовал возврата 22 407 рублей и 87 копеек за неисправный планшет фирмы teXet. Устройство покупатель приобрёл в 2017 году, однако гарантия на планшет действовала до июня 2020 года.

Поломку пользователь обнаружил, когда пришёл после работы домой: с зарядкой планшета возникли проблемы. В «Эльдорадо» ему сообщили, что ремонтировать устройство не будут, поскольку владелец сам «повредил устройство зарядки».