Житель Мордовии подал в суд на «Эльдорадо» за бракованный планшет российского бренда

Житель Мордовии подал в суд на «Эльдорадо» за бракованный планшет российского брендаПриобрёл товар он в 2017 году
Согласно данным, содержащимся в исковом заявлении, житель города Саранска Lesich потребовал возврата 22 407 рублей и 87 копеек за неисправный планшет фирмы teXet. Устройство покупатель приобрёл в 2017 году, однако гарантия на планшет действовала до июня 2020 года.
Поломку пользователь обнаружил, когда пришёл после работы домой: с зарядкой планшета возникли проблемы. В «Эльдорадо» ему сообщили, что ремонтировать устройство не будут, поскольку владелец сам «повредил устройство зарядки».
После этого Lesich написал на почту «Эльдорадо», а также запросил у самой компании возврат денег за планшет. Это не дало результата. В результате он, наткнувшись на просторах интернета на историю жителя Сызрани, который успешно подал иск к компании-ритейлеру мировому судье, решил поступить точно так же.