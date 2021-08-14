Единый стандарт для "умного" дома крупнейшие производители техники выпустят в 2022 году

Ранее организации уверяли, что единая система начнёт работать уже в этом году. Однако недавно их представители назвали другую дату: начало 2022 года.

Автор материала пишет, что стандарт Matter уже готов к использованию, а вот над SDK и различными программами сертификации для техники сотрудники компаний ещё работают.