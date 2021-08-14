Единый стандарт для "умного" дома крупнейшие производители техники выпустят в 2022 году

Умный дом
Сегодня в 15:53
Единый стандарт для "умного" дома крупнейшие производители техники выпустят в 2022 годуGoogle, Amazon, Apple и другие компании сообщили, что им требуется больше времени на разработку
Автор vc.ru рассказала о переносе даты открытия новой программы.
Ранее организации уверяли, что единая система начнёт работать уже в этом году. Однако недавно их представители назвали другую дату: начало 2022 года.
Автор материала пишет, что стандарт Matter уже готов к использованию, а вот над SDK и различными программами сертификации для техники сотрудники компаний ещё работают.
Кроме того, Стейси Хиггинботам, журналист, полагает, что причины такой задержки могут быть и другими. Например, масштабность и сложность реализации проекта, присоединение новых производителей к этому проекту.