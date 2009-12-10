Interead COOL-ER 3G - e-reader с поддержкой Wi-Fi и 3G

Возможно, преимущества электронных книг первого поколения Interead сохранятся и у COOL-ER 3G. Но, кроме этого, новинка получит поддержку беспроводных сетей Wi-Fi и связи третьего поколения. А компания NewspaperDirect предоставит для нового e-reader более 1300 видов журналов и газет. Пока компании не раскрыли подробностей о характеристиках нового Interead COOL-ER 3G. Не ясно, какова будет диагональ его дисплея, объем памяти и так далее. К слову, у первого COOL-ER дисплей 6-дюймовый, отображающий 8 оттенков серого цвета, а для хранения файлов доступен 1 Гб встроенной памяти и карты SD. Есть вероятность, что основные возможности Interead COOL-ER 3G будут те же, что и у первого e-reader компании, плюс появятся беспроводные функции.

Источник новости: Engadget