Названы главные проблемы при обустройстве "умного" дома

Названы главные проблемы при обустройстве "умного" домаПохоже, оно того не стоит
На собственном опыте Ньюман убедился, что иногда техника для "умного" дома больше создаёт проблемы, а не решает их. Иногда возникают в работе такой техники сбои. А ещё есть вероятность, что купленная техника окажется несовместимой с аппаратом управления.
При неполадках в работе, как замечает автор, хуже всего то, что нельзя понять, что случилось с техникой. Устройство просто перестаёт реагировать. Единственный выход - передавать команду несколько раз, пока не будет результата. Так, "Google Ассистент" не устанавливал будильник, не мог прочитать календарь, жалюзи не опускались, когда надо, и пр. При этом Джаред отмечает, что подобные проблемы в итоге так и не исчезли. А то, что сейчас подобных устройств ещё больше, увеличило количество вероятных ошибок.
По поводу несовместимости устройств журналист замечает, что такое тоже встречается. Например, у него жалюзи работали только с помощником Alexa, а светильники не реагировали на Siri. А для того чтобы использовать звуковую панель, надо было сначала подключить эту панель к телевизору Chromecast или Fire TV. Также "умный" дом обычно ориентируется только на одного человека - владельца. И его сожителям нужно или запоминать команды, или обучать помощников распознаванию своего голоса.
Пока, заявляет Ньюман, подобная технология нуждается в доработке. Лишь не так давно Google, Apple и Amazon создали единый стандарт для "умного" дома. Но доступным будет это всё, как заключает автор, не в ближайшее время.