Названы главные проблемы при обустройстве "умного" дома

На собственном опыте Ньюман убедился, что иногда техника для "умного" дома больше создаёт проблемы, а не решает их. Иногда возникают в работе такой техники сбои. А ещё есть вероятность, что купленная техника окажется несовместимой с аппаратом управления.

При неполадках в работе, как замечает автор, хуже всего то, что нельзя понять, что случилось с техникой. Устройство просто перестаёт реагировать. Единственный выход - передавать команду несколько раз, пока не будет результата. Так, "Google Ассистент" не устанавливал будильник, не мог прочитать календарь, жалюзи не опускались, когда надо, и пр. При этом Джаред отмечает, что подобные проблемы в итоге так и не исчезли. А то, что сейчас подобных устройств ещё больше, увеличило количество вероятных ошибок.