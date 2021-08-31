Пользовательница поделилась опытом сборки умного дома на базе сервисов "Яндекса"Началось это после покупки смарт-колонки "Яндекс.Станция"
После переезда на съёмную квартиру и открытия для себя возможности управлять установленными там устройствами через смартфон (например, люстрами, кондиционером, светодиодным занавесом и др.) автор решила приобрести "Яндекс.Станцию" с голосовым ассистентом "Алиса". Затем постепенно к умной колонке она стала подключать разную технику.
Первыми тест на качество работы прошли пылесос и умная лампочка. Но здесь сразу возникла проблема. Оказалось, что прошивка лампочки (хотя покупали её в России) не подходит для использования "Алисы". В приложении для управления гаджетами MiHome указаны из регионов только Россия и Китай. Подключить в итоге всё же удалось.
Когда возникла необходимость подключить другие гаджеты, выяснилось, что устройствами можно управлять только через Wi-Fi. Также есть вариант поставить ИК-передатчики. Для этого у "Яндекса" есть специальный пульт. По поводу этого устройства автор заметила, что он очень (даже слишком) мощный, в результате чего некоторые команды для разной техники выполняются одновременно. Также какие-то гаджеты для включения и отключения используют одну команду. Ну и ещё для реализации всего этого необходимо много розеток в квартире.
Люстры подключить к "Яндексу" не вышло (они соединяются с устройствами через Bluetooth). Управлять через ИК-пульт можно было с ограниченной функциональностью только одной из них.
При настройке сценариев в приложении пользовательница сразу отказалась от идеи выключения всего в доме по фразе "Я ухожу". Это связано с тем, что разные устройства реагируют на разные команды, иногда выполняют их одновременно, а какие-то гаджеты для включения и выключения используют лишь одну команду.
Управлять через смартфон устройствами может только один человек. Другим это недоступно - можно лишь с помощью голоса командовать "Алисой". Единственный вариант это исправить - завести аккаунт и передать логин и пароль семье. При этом если "Станция" приобретена по подписке, то привязать её к семейному аккаунту нельзя до окончания срока действия этой подписки.
По стоимости устройств и автоматизации ("Станция" и ИК-пульт) у автора вышло около 26 500 рублей (из них порядка 22 000 рублей - на люстры, занавес и пр.).