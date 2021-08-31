Пользовательница поделилась опытом сборки умного дома на базе сервисов "Яндекса"

После переезда на съёмную квартиру и открытия для себя возможности управлять установленными там устройствами через смартфон (например, люстрами, кондиционером, светодиодным занавесом и др.) автор решила приобрести "Яндекс.Станцию" с голосовым ассистентом "Алиса". Затем постепенно к умной колонке она стала подключать разную технику.

Первыми тест на качество работы прошли пылесос и умная лампочка. Но здесь сразу возникла проблема. Оказалось, что прошивка лампочки (хотя покупали её в России) не подходит для использования "Алисы". В приложении для управления гаджетами MiHome указаны из регионов только Россия и Китай. Подключить в итоге всё же удалось.

Когда возникла необходимость подключить другие гаджеты, выяснилось, что устройствами можно управлять только через Wi-Fi. Также есть вариант поставить ИК-передатчики. Для этого у "Яндекса" есть специальный пульт. По поводу этого устройства автор заметила, что он очень (даже слишком) мощный, в результате чего некоторые команды для разной техники выполняются одновременно. Также какие-то гаджеты для включения и отключения используют одну команду. Ну и ещё для реализации всего этого необходимо много розеток в квартире.