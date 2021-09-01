Специалисты объяснили, как умный дом помогает сэкономить на оплате счетов

Всего автор материала выделяет 4 главных пункта.

Освещение. Умные лампы позволят контролировать процесс потребления электричества. Так, при замене обычной лампы на умную можно будет сэкономить, по подсчётам сотрудников SberDevices, 1 065 рублей в год и 6 390 рублей за 6 лет. Это связано и с тем, что служит такой девайс 25 000 часов, в то время как обычная лампочка накаливания - около 10 000 часов. Кроме этого, есть умные лампочки с датчиками движения. Также у пользователя есть возможность настроить включение и выключение лампы по расписанию, использовать режим "закат-рассвет" или постепенное угасание.

Электроприборы и бытовая техника. Дело в том, что некоторые устройства продолжают потреблять электричество даже в том случае, если включены в розетку, но не используются. Например, чайник, зарядка для смартфона. Избежать лишних трат на электроэнергию помогут умные розетки. Они автоматически анализируют, используется ли прибор, и отключают его, если он находится в режиме ожидания.

Ещё есть умные посудомоечные, стиральные, сушильные машины. Их работой можно управлять через приложение на смартфоне. Например, запланировать стирку на ночное время, когда тариф на электричество ниже.