Умный дом
Сегодня в 16:28

Специалисты объяснили, как умный дом помогает сэкономить на оплате счетов

Смарт-техника также положительно влияет на экологию
Компания SberDevices в блоге на vc.ru рассказала, как умные приборы помогают экономить ресурсы в быту.
Специалисты объяснили, как умный дом помогает сэкономить на оплате счетов

Всего автор материала выделяет 4 главных пункта.

  1. Освещение. Умные лампы позволят контролировать процесс потребления электричества. Так, при замене обычной лампы на умную можно будет сэкономить, по подсчётам сотрудников SberDevices, 1 065 рублей в год и 6 390 рублей за 6 лет. Это связано и с тем, что служит такой девайс 25 000 часов, в то время как обычная лампочка накаливания - около 10 000 часов. Кроме этого, есть умные лампочки с датчиками движения. Также у пользователя есть возможность настроить включение и выключение лампы по расписанию, использовать режим "закат-рассвет" или постепенное угасание.
  1. Электроприборы и бытовая техника. Дело в том, что некоторые устройства продолжают потреблять электричество даже в том случае, если включены в розетку, но не используются. Например, чайник, зарядка для смартфона. Избежать лишних трат на электроэнергию помогут умные розетки. Они автоматически анализируют, используется ли прибор, и отключают его, если он находится в режиме ожидания.

Ещё есть умные посудомоечные, стиральные, сушильные машины. Их работой можно управлять через приложение на смартфоне. Например, запланировать стирку на ночное время, когда тариф на электричество ниже.

Специалисты объяснили, как умный дом помогает сэкономить на оплате счетов
  1. Вода. На рынке существуют умные водосберегающие насадки. Они расходуют 6-9 литров воды в минуту, в то время как простые - 12-14 литров. Это приведёт к экономии до нескольких тысяч в год. Кроме того, можно установить время, в течение которого вы будете принимать душ. Из других вариантов приборов этой категории - датчики для сантехники и умные системы полива. Первые даже отправляют уведомления о протечке труб и авариях.
  1. Отопление и охлаждение. В этом случае на помощь приходят умные датчики температуры и термостаты. Благодаря им можно настраивать работу обогревателя, системы обогрева и охлаждения, жалюзи. Также приборы могут автоматически определять температуру и поддерживать её на оптимальном уровне.

Вместе с тем автор статьи напоминает, что экономия ресурсов и средств должна быть разумной.