Специалисты объяснили, как умный дом помогает сэкономить на оплате счетов

Умный дом
Сегодня в 16:28
Специалисты объяснили, как умный дом помогает сэкономить на оплате счетовСмарт-техника также положительно влияет на экологию
Компания SberDevices в блоге на vc.ru рассказала, как умные приборы помогают экономить ресурсы в быту.
Всего автор материала выделяет 4 главных пункта.
- Освещение. Умные лампы позволят контролировать процесс потребления электричества. Так, при замене обычной лампы на умную можно будет сэкономить, по подсчётам сотрудников SberDevices, 1 065 рублей в год и 6 390 рублей за 6 лет. Это связано и с тем, что служит такой девайс 25 000 часов, в то время как обычная лампочка накаливания - около 10 000 часов. Кроме этого, есть умные лампочки с датчиками движения. Также у пользователя есть возможность настроить включение и выключение лампы по расписанию, использовать режим "закат-рассвет" или постепенное угасание.
- Электроприборы и бытовая техника. Дело в том, что некоторые устройства продолжают потреблять электричество даже в том случае, если включены в розетку, но не используются. Например, чайник, зарядка для смартфона. Избежать лишних трат на электроэнергию помогут умные розетки. Они автоматически анализируют, используется ли прибор, и отключают его, если он находится в режиме ожидания.
Ещё есть умные посудомоечные, стиральные, сушильные машины. Их работой можно управлять через приложение на смартфоне. Например, запланировать стирку на ночное время, когда тариф на электричество ниже.
- Вода. На рынке существуют умные водосберегающие насадки. Они расходуют 6-9 литров воды в минуту, в то время как простые - 12-14 литров. Это приведёт к экономии до нескольких тысяч в год. Кроме того, можно установить время, в течение которого вы будете принимать душ. Из других вариантов приборов этой категории - датчики для сантехники и умные системы полива. Первые даже отправляют уведомления о протечке труб и авариях.
- Отопление и охлаждение. В этом случае на помощь приходят умные датчики температуры и термостаты. Благодаря им можно настраивать работу обогревателя, системы обогрева и охлаждения, жалюзи. Также приборы могут автоматически определять температуру и поддерживать её на оптимальном уровне.
Вместе с тем автор статьи напоминает, что экономия ресурсов и средств должна быть разумной.