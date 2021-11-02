10 лучших ретро-устройств

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10 лучших ретро-устройствОни понравятся тем, кто любит старинные гаджеты
Редакция издания BBC Science Focus Magazine составила подборку ретро-устройств, которые тем не менее оснащены современными функциями и могут работать и сегодня.
Виниловый проигрыватель, фотоаппарат Poraloid и много другое - в списке ниже. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- 3D-игрушка из булавок. Подобная игрушка была популярна в 80-х годах прошлого века. При помощи неё можно создавать из булавок различные изображения.
- Часы-калькулятор Casio CA-53W-1ER. Эти часы носил Марти МакФлай в фильме «Назад в будущее». Они оснащены также календарём и секундомером. Срок службы батареи составляет у часов 5 лет, а прочное полимерное стекло защитит их при падении.
- Проигрыватель виниловых пластинок SONY PS-LX310BT с Bluetooth. Этот проигрыватель вы легко сможете подключить к колонкам через Bluetooth и насладиться звучанием винила. После окончания воспроизведения пластинки устройство автоматически останавливается. Кроме того, у него есть и прозрачная крышка, защищающая детали от пыли.
- Лава-лампа Mathmos Astro. Производитель заявляет, что подобные лампы служат дольше аналогов благодаря применению уникальной формулы. Предлагается несколько цветов лампы на выбор.
- Rock 'Em Sock 'Em Robots. Эта игрушка позволит увлекательно провести время с друзьями.
- Клавиатура Perixx PERIBOARD-106M. Она основана на клавиатуре модели М, созданной IBM в 80-х годах. Главная особенность - клавиши здесь находятся на разной высоте, и это позволяет легко печатать длительное время.
- Камера Polaroid OneStep. Это классический фотоаппарат Polaroid, но в современной интерпретации. Есть возможность подключения к другим устройствам через Bluetooth, время работы камеры составляет до 60 дней, а заряжается она через USB-кабель. Использовать здесь можно плёнку iType либо Polaroid 600, что позволяет выбирать между чёрно-белыми и цветными снимками. Ещё фотоаппарат оснащён вспышкой и 12-секундным таймером.
- Умное радио Roberts Revival iStream. Это динамик, созданный в ретро-стиле. Есть возможность подключения к интернету и к смартфону (через Bluetooth). Управление воспроизведением осуществляется через телефон.
- Nintendo Classic Mini. В комплект входит геймпад и сама консоль. Заряжать устройство можно через USB-кабель. Всего вам доступны будут более 30 популярных игр, в том числе Pac Man, The Legend of Zelda и, конечно же, серия Super Mario Bros.
- Nokia 6310. Если хотите меньше пользоваться смартфоном, то этот аппарат сможет вам помочь. Он оснащён 2,8-дюймовым изогнутым дисплеем, обеспечивающим лучшую читаемость, а также игрой Snake и беспроводным FM-радио.
Источник: BBC Science Focus Magazine