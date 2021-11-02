10 лучших ретро-устройств

Виниловый проигрыватель, фотоаппарат Poraloid и много другое - в списке ниже. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

3D-игрушка из булавок. Подобная игрушка была популярна в 80-х годах прошлого века. При помощи неё можно создавать из булавок различные изображения.

Часы-калькулятор Casio CA-53W-1ER. Эти часы носил Марти МакФлай в фильме «Назад в будущее». Они оснащены также календарём и секундомером. Срок службы батареи составляет у часов 5 лет, а прочное полимерное стекло защитит их при падении.

Проигрыватель виниловых пластинок SONY PS-LX310BT с Bluetooth. Этот проигрыватель вы легко сможете подключить к колонкам через Bluetooth и насладиться звучанием винила. После окончания воспроизведения пластинки устройство автоматически останавливается. Кроме того, у него есть и прозрачная крышка, защищающая детали от пыли.

Лава-лампа Mathmos Astro. Производитель заявляет, что подобные лампы служат дольше аналогов благодаря применению уникальной формулы. Предлагается несколько цветов лампы на выбор.