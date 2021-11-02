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10 лучших ретро-устройств

Они понравятся тем, кто любит старинные гаджеты
Редакция издания BBC Science Focus Magazine составила подборку ретро-устройств, которые тем не менее оснащены современными функциями и могут работать и сегодня.
10 лучших ретро-устройств

Виниловый проигрыватель, фотоаппарат Poraloid и много другое - в списке ниже. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. 3D-игрушка из булавок. Подобная игрушка была популярна в 80-х годах прошлого века. При помощи неё можно создавать из булавок различные изображения.
  1. Часы-калькулятор Casio CA-53W-1ER. Эти часы носил Марти МакФлай в фильме «Назад в будущее». Они оснащены также календарём и секундомером. Срок службы батареи составляет у часов 5 лет, а прочное полимерное стекло защитит их при падении.
  1. Проигрыватель виниловых пластинок SONY PS-LX310BT с Bluetooth. Этот проигрыватель вы легко сможете подключить к колонкам через Bluetooth и насладиться звучанием винила. После окончания воспроизведения пластинки устройство автоматически останавливается. Кроме того, у него есть и прозрачная крышка, защищающая детали от пыли.
  1. Лава-лампа Mathmos Astro. Производитель заявляет, что подобные лампы служат дольше аналогов благодаря применению уникальной формулы. Предлагается несколько цветов лампы на выбор.
  1. Rock 'Em Sock 'Em Robots. Эта игрушка позволит увлекательно провести время с друзьями.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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  1. Клавиатура Perixx PERIBOARD-106M. Она основана на клавиатуре модели М, созданной IBM в 80-х годах. Главная особенность - клавиши здесь находятся на разной высоте, и это позволяет легко печатать длительное время.
  1. Камера Polaroid OneStep. Это классический фотоаппарат Polaroid, но в современной интерпретации. Есть возможность подключения к другим устройствам через Bluetooth, время работы камеры составляет до 60 дней, а заряжается она через USB-кабель. Использовать здесь можно плёнку iType либо Polaroid 600, что позволяет выбирать между чёрно-белыми и цветными снимками. Ещё фотоаппарат оснащён вспышкой и 12-секундным таймером.
  1. Умное радио Roberts Revival iStream. Это динамик, созданный в ретро-стиле. Есть возможность подключения к интернету и к смартфону (через Bluetooth). Управление воспроизведением осуществляется через телефон.
  1. Nintendo Classic Mini. В комплект входит геймпад и сама консоль. Заряжать устройство можно через USB-кабель. Всего вам доступны будут более 30 популярных игр, в том числе Pac Man, The Legend of Zelda и, конечно же, серия Super Mario Bros.
  1. Nokia 6310. Если хотите меньше пользоваться смартфоном, то этот аппарат сможет вам помочь. Он оснащён 2,8-дюймовым изогнутым дисплеем, обеспечивающим лучшую читаемость, а также игрой Snake и беспроводным FM-радио.
Источник: BBC Science Focus Magazine