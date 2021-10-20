10 лучших устройств 2021 года для собак

Как отмечает BBC Science Focus, в списке ниже - все девайсы, которые помогут вашему питомцу оставаться здоровым и счастливым.

Рюкзак-переноска для собак. Этот аксессуар от компании Kurgo позволит взять вашего питомца с собой (правда, только если он небольшого размера). Сидеть животному точно будет комфортно: внутри сумки есть мягкая подкладка. Ткань изнутри и снаружи водонепроницаема и легко стирается. Кроме этого, в кармашки рюкзака можно положить и другие дополнительные предметы.

Умная миска для домашних животных PetKit. Сделана эта миска из нержавеющей стали. Она позволяет отмерять точное количество еды и воды для питомца, а даёт рекомендации по организации питания собаки на основе её пищевых привычек.

Умная камера для домашних животных WOPET. Благодаря этому устройству вы сможете наблюдать за питомцем даже когда вас нет дома. Всё происходящее можно увидеть через смартфон. Камера снимает видео в 1080p, у неё есть функция ночного видения со светодиодной подсветкой. Кроме того, девайс оснащён двусторонней голосовой системой, которая позволит разговаривать с собакой.

Совок для крупных собак Pet Pooper. Эта лопатка поможет вам легко и быстро убрать за своим питомцем. Материал совка - экологически чистый пластик, правда, сама конструкция довольно хрупкая.