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10 лучших устройств 2021 года для собак

Они станут отличным подарком для домашнего любимца
Редакция журнала BBC Science Focus поделилась подборкой самых интересных гаджетов для собак.
10 лучших устройств 2021 года для собак

Как отмечает BBC Science Focus, в списке ниже - все девайсы, которые помогут вашему питомцу оставаться здоровым и счастливым.

  1. Рюкзак-переноска для собак. Этот аксессуар от компании Kurgo позволит взять вашего питомца с собой (правда, только если он небольшого размера). Сидеть животному точно будет комфортно: внутри сумки есть мягкая подкладка. Ткань изнутри и снаружи водонепроницаема и легко стирается. Кроме этого, в кармашки рюкзака можно положить и другие дополнительные предметы.
  1. Умная миска для домашних животных PetKit. Сделана эта миска из нержавеющей стали. Она позволяет отмерять точное количество еды и воды для питомца, а даёт рекомендации по организации питания собаки на основе её пищевых привычек.
  1. Умная камера для домашних животных WOPET. Благодаря этому устройству вы сможете наблюдать за питомцем даже когда вас нет дома. Всё происходящее можно увидеть через смартфон. Камера снимает видео в 1080p, у неё есть функция ночного видения со светодиодной подсветкой. Кроме того, девайс оснащён двусторонней голосовой системой, которая позволит разговаривать с собакой.
  1. Совок для крупных собак Pet Pooper. Эта лопатка поможет вам легко и быстро убрать за своим питомцем. Материал совка - экологически чистый пластик, правда, сама конструкция довольно хрупкая.
  1. Когтерез-триммер Gonicc. Это устройство «два в одном» позволит безопасно подстричь когти собаки. Держать в руках его удобно, оно не выскальзывает из рук. В комплекте с ним идёт и пилка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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  1. Фонтан для питьевой воды All For Paws. Так собака сможет в любое время пить свежую и чистую воду. Устройство можно присоединить к шлангу.
  1. Устройство для запуска мячей. Эта машина может запускать теннисные мячики на расстояние до 3, 6 или 9 метров. Правда, эти мячи идут в комплекте с устройством и их нельзя заменить мячами любого другого бренда.
  1. Устройство для купания собак BISSELL BarkBath. Этот аппарат поможет как полностью помыть питомца с шампунем, так и просто слегка ополоснуть. В ванну могут поместиться собаки весом до 36 кг.
  1. Ремень безопасности домашних животных Kurgo. Длина ремня - от 38 до 58 см, но её можно регулировать. Его можно закреплять в большинстве машин, кроме грузовиков Volvo и Ford.
  1. Бутылка для воды. В неё можно налить до 258 мл воды, а в крышку снизу также положить 200 мг печенья или других лакомств. Благодаря удобной форме в виде миски питомец сможет легко пить.