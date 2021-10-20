10 лучших устройств 2021 года для собак

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10 лучших устройств 2021 года для собакОни станут отличным подарком для домашнего любимца
Редакция журнала BBC Science Focus поделилась подборкой самых интересных гаджетов для собак.
Как отмечает BBC Science Focus, в списке ниже - все девайсы, которые помогут вашему питомцу оставаться здоровым и счастливым.
- Рюкзак-переноска для собак. Этот аксессуар от компании Kurgo позволит взять вашего питомца с собой (правда, только если он небольшого размера). Сидеть животному точно будет комфортно: внутри сумки есть мягкая подкладка. Ткань изнутри и снаружи водонепроницаема и легко стирается. Кроме этого, в кармашки рюкзака можно положить и другие дополнительные предметы.
- Умная миска для домашних животных PetKit. Сделана эта миска из нержавеющей стали. Она позволяет отмерять точное количество еды и воды для питомца, а даёт рекомендации по организации питания собаки на основе её пищевых привычек.
- Умная камера для домашних животных WOPET. Благодаря этому устройству вы сможете наблюдать за питомцем даже когда вас нет дома. Всё происходящее можно увидеть через смартфон. Камера снимает видео в 1080p, у неё есть функция ночного видения со светодиодной подсветкой. Кроме того, девайс оснащён двусторонней голосовой системой, которая позволит разговаривать с собакой.
- Совок для крупных собак Pet Pooper. Эта лопатка поможет вам легко и быстро убрать за своим питомцем. Материал совка - экологически чистый пластик, правда, сама конструкция довольно хрупкая.
- Когтерез-триммер Gonicc. Это устройство «два в одном» позволит безопасно подстричь когти собаки. Держать в руках его удобно, оно не выскальзывает из рук. В комплекте с ним идёт и пилка.
- Фонтан для питьевой воды All For Paws. Так собака сможет в любое время пить свежую и чистую воду. Устройство можно присоединить к шлангу.
- Устройство для запуска мячей. Эта машина может запускать теннисные мячики на расстояние до 3, 6 или 9 метров. Правда, эти мячи идут в комплекте с устройством и их нельзя заменить мячами любого другого бренда.
- Устройство для купания собак BISSELL BarkBath. Этот аппарат поможет как полностью помыть питомца с шампунем, так и просто слегка ополоснуть. В ванну могут поместиться собаки весом до 36 кг.
- Ремень безопасности домашних животных Kurgo. Длина ремня - от 38 до 58 см, но её можно регулировать. Его можно закреплять в большинстве машин, кроме грузовиков Volvo и Ford.
- Бутылка для воды. В неё можно налить до 258 мл воды, а в крышку снизу также положить 200 мг печенья или других лакомств. Благодаря удобной форме в виде миски питомец сможет легко пить.