10 устройств для любителей Джеймса Бонда

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10 устройств для любителей Джеймса БондаНа любой вкус
Ищете подарок на Новый год или на день рождения для тех, кто обожает серию фильмов об агенте 007? Тогда представленная журналом BBC Science Focus Magazine подборка вам поможет.
Эксперты BBC Science Focus Magazine опубликовали список лучших гаджетов для тех, кто уже не раз пересматривал всё, что связано с Бондом. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- James Bond Funko Pop. Эта небольшая фигурка высотой 9 см создана по мотивам фильма «Квант милосердия» (2008). Джеймс Бонд представлен в классическом костюме с пулемётом Heckler & Koch UMP-9 в руках. Сделана игрушка из винила.
- LEGO James Bond Aston Martin DB5. Если приобретение машины Бонда всегда было вашей мечтой, то вы можете это сделать. Правда, автомобиль будет игрушечный. В любом случае от сборки модели Aston Martin DB5 из 1295 деталей вы получите удовольствие.
- OMEGA Seamaster Diver watch. Точная копия часов агента из фильма «Не время умирать». Более того, их можно даже погружать в воду - на глубину до 300 метров. Прочный титановый корпус диаметром 42 мм и сапфировым защитным стеклом также понравится поклонникам Бонда.
- Casino Royale book. Эта книга позволит вам узнать больше о становлении Бонда. Именно по ней был снят в 2006 году фильм «Казино Рояль». К тому же объём романа не такой уж большой - 256 страниц.
- James Bond 24 carat Golden Gun cufflinks. Золотые запонки (24 карата) для фаната франшизы. Кстати, созданы они были в честь выхода недавней картины «Не время умирать». Идеальный аксессуар для смокинга.
- James Bond Monopoly. Выбирайте любой из символов агента 007 и соревнуйтесь с близкими и друзьями. Вы сможете посетить все знаменитые места Бонда, а также встретить его противников и союзников. Среди представленных элементов - логотип 007, автомобиль Lotus Esprit S1 и др.
- The James Bond Archives book. Книга, где собрано всё, что только известно о вселенной Бонда. Весит она аж 6,5 кг. Также вы найдёте в ней информацию о съёмках фильмов и более 1000 фотографий.
- Casino Royale Poker Chip Coasters. Эти подставки под кружку позволят вам ощутить себя героем фильма «Казино Рояль». В комплект входят три предмета - разных цветов и с различной указанной на них суммой.
- Aston Martin DB5 Junior. Хотя эта копия Aston Martin DB5 junior составляет всего 66 процентов от оригинала, в ней вы найдёте все знаменитые гаджеты из фильма. Машина вмещает одного взрослого и одного ребёнка, способна развивать скорость до 45 миль в час (72 км/ч). Всего производитель выпустил 125 таких моделей.
- James Bond Spectre Coffee Mug. В кружку можно налить до 375 мл напитка. При нагревании на ней появляется знаменитый логотип. Мыть её можно только вручную, а ставить в микроволновку и вовсе нельзя, поскольку это небезопасно. Продаётся вместе с декоративной коробкой.
Источник: BBC Science Focus Magazine