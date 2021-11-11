10 устройств для любителей Джеймса Бонда

Эксперты BBC Science Focus Magazine опубликовали список лучших гаджетов для тех, кто уже не раз пересматривал всё, что связано с Бондом. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

James Bond Funko Pop. Эта небольшая фигурка высотой 9 см создана по мотивам фильма «Квант милосердия» (2008). Джеймс Бонд представлен в классическом костюме с пулемётом Heckler & Koch UMP-9 в руках. Сделана игрушка из винила.

LEGO James Bond Aston Martin DB5. Если приобретение машины Бонда всегда было вашей мечтой, то вы можете это сделать. Правда, автомобиль будет игрушечный. В любом случае от сборки модели Aston Martin DB5 из 1295 деталей вы получите удовольствие.

OMEGA Seamaster Diver watch. Точная копия часов агента из фильма «Не время умирать». Более того, их можно даже погружать в воду - на глубину до 300 метров. Прочный титановый корпус диаметром 42 мм и сапфировым защитным стеклом также понравится поклонникам Бонда.

Casino Royale book. Эта книга позволит вам узнать больше о становлении Бонда. Именно по ней был снят в 2006 году фильм «Казино Рояль». К тому же объём романа не такой уж большой - 256 страниц.