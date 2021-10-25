12 лучших ночных прицелов для охоты

В подборку устройств для охоты ночью вошли 12 моделей. Стоят они от 400 до 7 000 долларов (или от 28 000 до 490 000 рублей).

1. Yukon Sightline N475S

Цифровой прицел, который можно установить на ружья 12 калибра. Обеспечивает увеличение в 6-24 раз, дальность наблюдения - до 350-400 м. Весит устройство 1,15 кг. Его можно использовать при температуре от -20 до +40, имеет универсальную посадочную шину, а также режим Zoom Zeroing («Тонкое прицеливание»). Однако видеовыхода у него нет и при снеге, дожде и тумане оно практически бесполезно.