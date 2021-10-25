12 лучших ночных прицелов для охоты

12 лучших ночных прицелов для охотыТепловизионных и цифровых
В подборку устройств для охоты ночью вошли 12 моделей. Стоят они от 400 до 7 000 долларов (или от 28 000 до 490 000 рублей).
1. Yukon Sightline N475S
Цифровой прицел, который можно установить на ружья 12 калибра. Обеспечивает увеличение в 6-24 раз, дальность наблюдения - до 350-400 м. Весит устройство 1,15 кг. Его можно использовать при температуре от -20 до +40, имеет универсальную посадочную шину, а также режим Zoom Zeroing («Тонкое прицеливание»). Однако видеовыхода у него нет и при снеге, дожде и тумане оно практически бесполезно.
2. Pulsar Digex N455
Пользоваться этим цифровым прицелом можно в сумерки или днём. Максимально возможное увеличение у него - 4-16х, позволяет целиться с расстояния до 500 м. Вес прибора - 900 г. При этом для сохранения всех данных придётся покупать самостоятельно карту памяти, а стоимость прицела составляет 1 350 долларов (94 500 рублей). Но у него есть множество полезных функций: подключения через Wi-Fi, видеозаписи, синхронизации с телефоном, «кадр в кадре».
3. Yukon Pulsar Phantom BW
Может быть установлен на оружие 12 калибра. Обеспечивает видимость на расстоянии до 700 м, кратность увеличения прицела - 4x, вес - 1,2 кг. Однако стоит он довольно дорого (1 400 долларов, или 98 000 рублей), хотя при этом вы получаете детализированный кадр, коэффициент увеличения в 23 000.
4. Pulsar Digisight Ultra N455
Этот вариант цифрового прицела тоже можно установить на ружья 12 калибра. Обеспечивает при охоте 4-кратное увеличение при максимальной дальности наблюдения 500 м. Весит 770 г. Ещё из полезных функций - видеорекордер, наличие режима «кадр в кадре». Правда, при не очень хорошей погоде видно будет происходящее плохо. Стоимость тоже у прибора высокая - 1190 долларов (83 200 рублей).
5. Yukon Gals NS-21
Устанавливается на крупнокалиберное оружие, причём любой марки. Максимальная дальность у него - 550 м, вес - 820 г, также есть возможность 3-кратного увеличения и регулировки яркости прицельной сетки. Однако прицел не реагирует на температуру тела и стоит при этом дорого (2 380 долларов, или 166 650 рублей).
6. Dedal Venator
Это прицел и тепловизор в одном устройстве. Может выдерживать отдачу крупнокалиберного оружия и устанавливается на любой вид оружия. Цифровое увеличение у прицела составляет 2х-4х, оптическое - 3х. Максимальная дальность наблюдения - до 1 500 м. Весит всё при этом 560 г. Использовать этот прибор, однако, нельзя при -20 градусов Цельсия. Стоимость прицела - 5 000 долларов (350 000 рублей).
7. Dedal T2.380 Hunter
Прицел с функциями тепловизора. Устанавливается устройство на оружие 7,62-12 калибра. 3,5-кратное увеличение позволяет видеть на расстоянии до 1 200 м. Весит прицел 640 г. При использовании основные параметры устанавливаются автоматически, а вот сохранить назначенные настройки нельзя. Применяется это устройство при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Правда, стоит очень дорого - примерно 5-7 000 долларов (350-490 000 рублей).
8. Pulsar Trail XQ50
Тоже 2-в-1: тепловизор и прицел. Подходит для ружей 12 калибра. Оптическое увеличение - в 2,7 раза, цифровое - в 2-4 раза. Дальность наблюдения при этом составляет 1 800 м, а вес прибора - 710 г. Из достоинств - поддержка Wi-Fi, возможность подключения к смартфону, функция видеозаписи. Правда, использовать при температуре ниже -25 градусов его нельзя. Цена - 5 000 долларов (350 000 рублей).
9. ATN Thor HD 384 – 4.5-18Х
Прицел имеет также черты тепловизора. Установить прибор можно на крупнокалиберное оружие. Максимальное увеличение прицела - в 4,5-18 раз, дальность слежения - до 1500 м. Весит всё оборудование 840 г, а его стоимость составляет 6 500 долларов (455 400 рублей). Из минусов специалист здесь выделяет невозможность использования устройства при температуре ниже -20 градусов.
10. ATN Thor HD 384 – 1.25-5X
Тоже совмещён с тепловизором. Способен выдержать ударную нагрузку до 4000 Дж. Позволяет следить за животными расстоянии до 625 м, максимальный уровень увеличения - в 2,5-5х раз. Ещё здесь вы найдёте множество полезных функций: датчик температуры, интеллектуальный дальномер, возможность соединения со смартфоном, записи видео. Но при температуре ниже -25 градусов работать прицел не будет. Стоимость - 2 500-4 700 долларов (175 200-329 500 рублей).
11. Sightmark SM18008 Photon XT
Цифровой прицел, который устанавливается на крупнокалиберном оружии. Обеспечивает увеличение в 4,6 раз при максимальной дальности в 110 м. Весит он 669 г. Из дополнительных функций здесь наличие шести вариантов цифровой сетки, крепления Weaver, видеовыхода для съёмки видео. Однако в плохих условиях видимость у него плохая. Также он не оснащён датчиком температуры.
12. Night Owl Optics NightShot
Установить этот прицел можно как на дробовик, так и на винтовку или пистолет. Позволяет увеличивать изображение до трёх раз, дальность наблюдения составляет 250 м, а вес - 453 г. Ещё здесь есть крепление Weaver и Picatinny, встроенный инфракрасный осветитель. Во время снегопада, дождя или при тумане видимость у него плохая. К тому же на охоту при температуре ниже -28 брать его тоже не стоит.