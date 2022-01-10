19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний

Наука и технологии
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19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компанийО них сообщил техноблогер Mrwhosetheboss
На YouTube-канале с 9,6 миллионами подписчиков Mrwhosetheboss рассказали о худших разработках известных производителей.
В список Mrwhosetheboss попали 19 разработок.
- OneCoin. Криптовалюта, которая оказалась мошенничеством. Люди со всего мира потратили в общей сумме 15 миллиардов долларов на неё. Этот провал получил 10 из 10 баллов, согласно мнению ведущего.
- Squid Coin. Криптовалюта, посвящённая дораме «Игра в кальмара». Вскоре после покупки криптовалюты люди поняли, что для получения накопленных средств в долларах необходимо играть в игру. А этой игры не существовало. Разработчики говорили, что работают над созданием этого проекта, но затем быстро стало ясно, что это неправда. По шкале провалов валюта получила 9 баллов из 10.
- Facetime Bug. Самый большой провал Apple. В приложении Facetime возникала ошибка, из-за которой незнакомый человек мог услышать и увидеть то, что происходит у другого пользователя, через смартфон. Такому недочёту ведущий поставил 8 из 10 баллов.
- Twitter Peek. Это устройство, при помощи которого можно запускать Twitter и писать там посты. Однако пользователь мог при этом прочитать лишь первые 3-4 слова каждого «твита», а сами записи выводились в виде списка. Чтобы прочитать каждое сообщение, нужно было его открывать. Работало всё к тому же очень медленно. По «провальности» проект получил 7 баллов из 10.
- Skype. Продукт Microsoft. Когда-то он был очень популярен, но затем его место занял Zoom. По шкале провалов приложение получает 7 из 10 баллов.
- Mixer. Попытка компании Microsoft создать что-то похожее на Twitch. В результате эта платформа потерпела неудачу, поскольку сформировать устойчивое сообщество игроков так и не удалось, и была закрыта. Также получает сервис 6 из 10 баллов.
- HQ Trivia. Игра в форме онлайн-викторины. За правильные ответы в ней можно было получить денежный приз. Однако чем больше участников игры становилось, тем большие трудности компания испытывала с финансами. В результате интерес к ней со временем упал. Количество баллов за провал: 6 из 10.
- Laser Razor. Компания выпустила бритву, оснащённую лазером. Однако эта модель способна сжигать только по одному волоску за раз. Количество баллов: 6 из 10.
- Scribble Pen. Ручка, которая предлагает на выбор 16 миллионов цветов. При этом она сканирует цвет предметов при помощи специального датчика. При этом даже спустя 10 лет после объявления о разработке всё ещё нет готового продукта для продажи. Поставил ведущий устройству 6 баллов из 10.
- Elio Motors. Трёхколёсный автомобиль с двумя сиденьями. Однако проблема заключалась в том, что в целом производить автомобили сложно, для этого необходимы огромные средства. При этом компания приняла несколько тысяч предзаказов этих моделей и так и не доставила ни один. Эксперт поставил этому провалу 6 баллов из 10.
- Yik Yak. Интернет-платформа, предлагающая полную анонимность. То есть у пользователя не было имени, фото профиля и пр. При этом всё опубликованное было видно людям, которые находятся в радиусе 5 миль (примерно 8 километров). Получило приложение 5 баллов из 10.
- Jupiter IO. Это электронная сигарета, которая находится прямо в телефоне. В нём также устанавливались два аккумулятора, было даже специальное приложение, в котором указывались вкусы вейпа, количество затяжек и пр. По шкале получило это устройство 5 из 10 баллов.
- ESPN Phone. В 2006 компания создала собственный телефон. Он должен был сообщать пользователю обо всех спортивных событиях. При этом для подключения новых функций необходимо было платить 220 долларов в месяц. По шкале провалов устройство получило 5 баллов из 10.
- Nintendo Power Glove. Благодаря этому устройству рука становилась контроллером. Однако в процессе её использования во время игры сильно уставала рука. Получил девайс 4 балла из 10.
- IKEA Air. В середине 1980-х годов компания представила диван, который можно самостоятельно надуть при помощи фена. Однако производитель не учёл, что фен выдувает горячий воздух, а пластик способен плавиться. При этом такие диваны были слишком лёгкими, с них было просто упасть. Более того, сидеть на них оказалось не особо удобно. По шкале диван получил 4 балла из 10.
- Ayds Candy. Эти конфеты, по словам производителя, способны были дать организму человека все необходимые вещества. То есть ему не нужно было правильно питаться или как-то специально худеть. Но эти продукты не прошли достаточное количество испытаний, поэтому в 1981 году случилась вспышка опасного заболевания иммунной системы. Поставил ведущий этому средству 3 из 10 баллов.
- Nike Magneto. Это солнцезащитные очки без дужек. То есть они держались просто на лице - при помощи магнитов, которые надо было приклеить. Получила разработка 3 балла из 10 по шкале провалов.
- ZTE Hawkeye. Смартфон, имеющий функцию отслеживания взгляда владельца. Им можно было управлять при помощи движения глаз. При этом смартфон можно было прикрепить куда угодно: его корпус был липким. И это было очень неудобно. По шкале провала устройство получило 49 баллов из 10.
- CueCat. Мини-сканер QR-кода в виде кошки. Появился в 2000 году. Ведущий поставил этому устройству 2 балла из 10 по шкале неудач.
Источник: Mrwhosetheboss