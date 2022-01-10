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19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний

О них сообщил техноблогер Mrwhosetheboss
На YouTube-канале с 9,6 миллионами подписчиков Mrwhosetheboss рассказали о худших разработках известных производителей.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний

В список Mrwhosetheboss попали 19 разработок.

  1. OneCoin. Криптовалюта, которая оказалась мошенничеством. Люди со всего мира потратили в общей сумме 15 миллиардов долларов на неё. Этот провал получил 10 из 10 баллов, согласно мнению ведущего.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Squid Coin. Криптовалюта, посвящённая дораме «Игра в кальмара». Вскоре после покупки криптовалюты люди поняли, что для получения накопленных средств в долларах необходимо играть в игру. А этой игры не существовало. Разработчики говорили, что работают над созданием этого проекта, но затем быстро стало ясно, что это неправда. По шкале провалов валюта получила 9 баллов из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Facetime Bug. Самый большой провал Apple. В приложении Facetime возникала ошибка, из-за которой незнакомый человек мог услышать и увидеть то, что происходит у другого пользователя, через смартфон. Такому недочёту ведущий поставил 8 из 10 баллов.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Twitter Peek. Это устройство, при помощи которого можно запускать Twitter и писать там посты. Однако пользователь мог при этом прочитать лишь первые 3-4 слова каждого «твита», а сами записи выводились в виде списка. Чтобы прочитать каждое сообщение, нужно было его открывать. Работало всё к тому же очень медленно. По «провальности» проект получил 7 баллов из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Skype. Продукт Microsoft. Когда-то он был очень популярен, но затем его место занял Zoom. По шкале провалов приложение получает 7 из 10 баллов.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Mixer. Попытка компании Microsoft создать что-то похожее на Twitch. В результате эта платформа потерпела неудачу, поскольку сформировать устойчивое сообщество игроков так и не удалось, и была закрыта. Также получает сервис 6 из 10 баллов.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. HQ Trivia. Игра в форме онлайн-викторины. За правильные ответы в ней можно было получить денежный приз. Однако чем больше участников игры становилось, тем большие трудности компания испытывала с финансами. В результате интерес к ней со временем упал. Количество баллов за провал: 6 из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Laser Razor. Компания выпустила бритву, оснащённую лазером. Однако эта модель способна сжигать только по одному волоску за раз. Количество баллов: 6 из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Scribble Pen. Ручка, которая предлагает на выбор 16 миллионов цветов. При этом она сканирует цвет предметов при помощи специального датчика. При этом даже спустя 10 лет после объявления о разработке всё ещё нет готового продукта для продажи. Поставил ведущий устройству 6 баллов из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Elio Motors. Трёхколёсный автомобиль с двумя сиденьями. Однако проблема заключалась в том, что в целом производить автомобили сложно, для этого необходимы огромные средства. При этом компания приняла несколько тысяч предзаказов этих моделей и так и не доставила ни один. Эксперт поставил этому провалу 6 баллов из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Yik Yak. Интернет-платформа, предлагающая полную анонимность. То есть у пользователя не было имени, фото профиля и пр. При этом всё опубликованное было видно людям, которые находятся в радиусе 5 миль (примерно 8 километров). Получило приложение 5 баллов из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Jupiter IO. Это электронная сигарета, которая находится прямо в телефоне. В нём также устанавливались два аккумулятора, было даже специальное приложение, в котором указывались вкусы вейпа, количество затяжек и пр. По шкале получило это устройство 5 из 10 баллов.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. ESPN Phone. В 2006 компания создала собственный телефон. Он должен был сообщать пользователю обо всех спортивных событиях. При этом для подключения новых функций необходимо было платить 220 долларов в месяц. По шкале провалов устройство получило 5 баллов из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Nintendo Power Glove. Благодаря этому устройству рука становилась контроллером. Однако в процессе её использования во время игры сильно уставала рука. Получил девайс 4 балла из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. IKEA Air. В середине 1980-х годов компания представила диван, который можно самостоятельно надуть при помощи фена. Однако производитель не учёл, что фен выдувает горячий воздух, а пластик способен плавиться. При этом такие диваны были слишком лёгкими, с них было просто упасть. Более того, сидеть на них оказалось не особо удобно. По шкале диван получил 4 балла из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Ayds Candy. Эти конфеты, по словам производителя, способны были дать организму человека все необходимые вещества. То есть ему не нужно было правильно питаться или как-то специально худеть. Но эти продукты не прошли достаточное количество испытаний, поэтому в 1981 году случилась вспышка опасного заболевания иммунной системы. Поставил ведущий этому средству 3 из 10 баллов.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. Nike Magneto. Это солнцезащитные очки без дужек. То есть они держались просто на лице - при помощи магнитов, которые надо было приклеить. Получила разработка 3 балла из 10 по шкале провалов.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. ZTE Hawkeye. Смартфон, имеющий функцию отслеживания взгляда владельца. Им можно было управлять при помощи движения глаз. При этом смартфон можно было прикрепить куда угодно: его корпус был липким. И это было очень неудобно. По шкале провала устройство получило 49 баллов из 10.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
  1. CueCat. Мини-сканер QR-кода в виде кошки. Появился в 2000 году. Ведущий поставил этому устройству 2 балла из 10 по шкале неудач.
19 эпичных провалов Apple, Microsoft, Nintendo и других знаменитых компаний
Источник: Mrwhosetheboss
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