22 технологии будущего, которые изменят мир

Наука и технологии
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22 технологии будущего, которые изменят мирИх перечисляет британское издание BBC Science Focus Magazine
С каждым годом технологии всё больше совершенствуются. Сегодня нам доступны некоторые инновации, которые раньше описывались лишь в научно-фантастических произведениях. О том, какие ещё открытия изменят образ жизни людей и улучшат мир - в статье.
Автор статьи перечисляет 22 технологии, разработка и внедрение которых точно изменят будущее людей.
- Роботы, управляемые при помощи сигналов, идущих от мозга человека. Подобные технологии уже есть. Например, учёные из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) создали средства взаимодействия с миром для людей с тетраплегией (тех, кто не может двигать верхней или нижней частью тела). В будущем возможно будет и создание инвалидных колясок, которые управляются при помощи мозга.
- Кости, напечатанные на 3D-принтере. Занимается созданием таких костей компания Ossiform. Для этого используется особый материал, схожий по свойствам с человеческими костями, - трикальцийфосфат.
- Молочные продукты лабораторного производства. Поскольку молочная промышленность отрицательно влияет на экологию, учёные ищут способы это исправить. Сейчас специалисты по всему миру трудятся над созданием искусственно произведённых продуктов: молока, мороженого, сыра, яиц.
- Водородные самолёты. Это позволит сократить выбросы углерода. Сейчас разработкой самолёта с водородным двигателем занимается Институт аэрокосмических технологий совместно с правительством Великобритании. Проект называется Fly Zero.
- Цифровые «близнецы», отслеживающие состояние здоровья. Американская компания Q Bio собирается разработать 3D-цифровой аватар тела пациента - цифрового двойника. При помощи него можно будет узнавать о состоянии организма. Кроме того, сотрудники компании создали специальный сканер, позволяющий за час измерить множество показателей, включая уровень гормонов и жировых отложений.
- Вселенные виртуальной реальности. В ближайшие несколько лет появится новое оборудование для доступа к виртуальной реальности и в целом она сама по себе усовершенствуется. Этому будут способствовать разработки компаний Meta, Google, Sony и др.
- Прямой захват воздуха. Эта технология позволит извлекать углекислый газ из воздуха или хранить этот газ под землёй. Также возможно использование углекислого газа для создания синтетического топлива. Пока что для работы подобных устройств нужно много энергии, что и вызывает сложности.
- Экологически чистые похороны. Сейчас в США есть возможность поместить труп человека в камеры с корой, землёй, соломой и другими составами, которые будут способствовать естественному разложению. В результате тело разлагается и превращается в почву в течение 30 дней. Также можно использовать особый «костюм-гриб», в который умершего одевают и который тоже ускоряет разложение,
- Искусственные глаза. В январе прошлого года врачи смогли вернуть 78-летнему пациенту зрение благодаря искусственной роговице. Сейчас учёные из Университета Монташ в Австралии тестируют систему, представляющую собой очки с камерой. Устройство передаёт информацию на имплант, установленный в мозге, и даёт возможность человеку видеть.
- Аэропорты для дронов и летающих такси. Сейчас такой аэропорт строится в Великобритании. В частности, в Ковентри.
- Энергоаккумулирующие кирпичи. Американские учёные создали способ, позволяющий кирпичам накапливать энергию, подобно батареям. Пока что разработка тестируется, но исследователи утверждают, что стены из этих кирпичей «могут хранить значительное количество энергии» и могут «подзаряжаться сотни тысяч раз в течение часа».
- Умные часы с питанием от пота. Такое устройство создали в Университете Глазго. Он может быть полностью заряжен всего лишь 20 микролитрами жидкости.
- Самовосстанавливающийся «живой бетон». Его удалось создать благодаря песку, гелю и бактериям. Авторы разработки - учёные из Университета Колорадо в Боулдере.
- Живые роботы. По словам разработчиков, это новый вид существ. Они представляют собой живые программируемые организмы.
- Интернет для всех. На данный момент лишь примерно половина населения всей планеты имеет доступ к интернету. Для решения проблемы сейчас используются специальные микроспутники (компания Hiber) и гелиевые шары (компания Google).
- Переработка кофейных отходов. Сейчас предприниматель Артур Кей предлагает превратить 85 процентов кофейных отходов в биотопливо для отопления зданий и питания транспорта. На данный момент его компания bio-bean собирает кофейную гущу из ресторанов, кофеен и транспортирует её на свой перерабатывающий завод в Кембриджшире.
- Тушение лесных пожаров при помощи звуков. В будущем станет возможно тушить лесные пожары при помощи дронов, которые будут направлять на деревья громкие звуки. Начало уже положено: учёные из Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии создали звуковой огнетушитель, который при определённых условиях позволяет погасить пламя.
- ИИ-учёный. Подобный алгоритм создали в Университете Тафтса, штат Массачусетс. Искусственный интеллект смог разгадать тайну регенерации плоского червя за 42 часа. Другими словами, машина самостоятельно разработала новую абстрактную теорию.
- Автомобильные аккумуляторы, которые заряжаются за 10 минут. Исследователи из Университета штата Пенсильвания в США придумали новый вид батареи. Такой аккумулятор сам нагревается до 60 градусов Цельсия, а затем охлаждается. В результате электромобиль может зарядиться до 100 процентов всего за 10 минут.
- Искусственные нейроны на кремниевых чипах. Сейчас уже есть такая разработка. Учёные надеются, что в будущем её можно будет применять для лечения сердечной недостаточности и болезни Альцгеймера.
- Плавучие фермы. Подобные конструкции будут работать на энергии, получаемой от солнца. Одна такая ферма 350 x 200 м позволит выращивать около 8,1 тонны овощей и 1,7 тонны рыбы ежегодно. Сейчас такой проект предлагает архитектор Хавьер Понсе из компании Forward Thinking Architecture.
- Плейстоценовый парк. Это масштабный проект, направленный на воссоздание среду обитания возрастом 12 000 лет в парке дикой природы. Обитать в парке будут дикие лошади, бизоны, а также мамонты (точнее, современные гибриды).
Источник: BBC Science Focus Magazine