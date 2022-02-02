22 технологии будущего, которые изменят мир

Их перечисляет британское издание BBC Science Focus Magazine

С каждым годом технологии всё больше совершенствуются. Сегодня нам доступны некоторые инновации, которые раньше описывались лишь в научно-фантастических произведениях. О том, какие ещё открытия изменят образ жизни людей и улучшат мир - в статье.