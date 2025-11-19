Африка и не только: в каких регионах планеты нет Интернета

Северная Корея. В этой стране уровень проникновения Интернета близок к нулю. Правительство разрешает им пользоваться только элите, чиновника, иностранным посетителям, и то под строгим контролем. Населению доступна также закрытая интранет-сеть Kwangmyong. Там публикуется только одобренный властью контент.

Африка. Речь идёт об Эритрее. Население этой страны составляет 3,7 миллиона человек. Доступ к Интернету здесь есть у менее 1% жителей. Пользоваться Сетью можно лишь в столице, и там Интернет медленный и дорогой.

Из других африканских стран, где Интернетом пользуются лишь единицы - Центральноафриканская Республика, Бурунди, Южный Судан.