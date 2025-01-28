Агрессия и другие признаки психических расстройств у животных

Агрессия и другие признаки психических расстройств у животныхНа это важно обращать внимание
Многие млекопитающие, а также некоторые виды птиц могут испытывать тревогу. Причём происходит у них это довольно схожим с человеческим образом. Учёные обнаружили, что у животных за обработку эмоций тоже отвечает миндалевидное тело.
Эксперты по поведению животных и ветеринары говорят, что звери действительно могут страдать психическими расстройствами. Однако проявляться у них это может не так, как у людей. Например, генерализованное тревожное расстройство диагностируется у животных только по внешним признакам. Это дрожь, учащённое дыхание, деструктивное поведение.
При этом шизофрения, к примеру, свойственна только людям. У животных такой болезни нет. Также им чужды такие явления, как экзистенциальный ужас, неуверенность в социальных ситуациях или глубокая клиническая депрессия, которая связана с долгосрочным планированием.
Психическое расстройство у животного может проявляться по-разному. Это могут быть навязчивые движения, бесцельное метание по помещению, вылизывание шерсти до залысин, агрессия по отношению к предметам или другим животным, дрожь. Травмирующие события тоже могут привести у зверей к посттравматическому стрессовому расстройству.