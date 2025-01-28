Агрессия и другие признаки психических расстройств у животных

Многие млекопитающие, а также некоторые виды птиц могут испытывать тревогу. Причём происходит у них это довольно схожим с человеческим образом. Учёные обнаружили, что у животных за обработку эмоций тоже отвечает миндалевидное тело.

Эксперты по поведению животных и ветеринары говорят, что звери действительно могут страдать психическими расстройствами. Однако проявляться у них это может не так, как у людей. Например, генерализованное тревожное расстройство диагностируется у животных только по внешним признакам. Это дрожь, учащённое дыхание, деструктивное поведение.