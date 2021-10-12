Американские операторы запрещают работу в своих сетях смартфонов, заказанных из Китая

Поскольку китайские производители Xiaomi и OPPO/Realme не могут официально продавать свои смартфоны на территории США, продавцы завышают на аппараты цены. Смартфон может стоить из-за расходов на импорт не 200 долларов, а все 300 или 400. Также всегда есть риск, отмечает XDA, что покупатель столкнётся с обманом: высокий рейтинг продавца на AliExpress - это вовсе не гарантия того, что телефон придёт без дефектов.

Ещё одна проблема - сотовая связь. В Америке несколько мобильных операторов, и все они используют разные сотовые диапазоны LTE. Например, AT&T - LTE 2, 4, 5, 12/17, 29, 30, 66; T-Mobile - LTE 2, 4, 5, 12, 66, 71, а также 25, 26, 41; Verizon - LTE 2, 4, 5, 13, 46, 48, 66. Лишь одна из этих групп подходит для китайских аппаратов.

Более того, на территории страны в определённой местности (например, где-нибудь в глуши) китайский смартфон может просто не "ловить" сигнал сети.