Американские операторы запрещают работу в своих сетях смартфонов, заказанных из Китая

Американские операторы запрещают работу в своих сетях смартфонов, заказанных из КитаяПользоваться SIM-картой из США на таких устройствах нельзя
Поскольку китайские производители Xiaomi и OPPO/Realme не могут официально продавать свои смартфоны на территории США, продавцы завышают на аппараты цены. Смартфон может стоить из-за расходов на импорт не 200 долларов, а все 300 или 400. Также всегда есть риск, отмечает XDA, что покупатель столкнётся с обманом: высокий рейтинг продавца на AliExpress - это вовсе не гарантия того, что телефон придёт без дефектов.
Ещё одна проблема - сотовая связь. В Америке несколько мобильных операторов, и все они используют разные сотовые диапазоны LTE. Например, AT&T - LTE 2, 4, 5, 12/17, 29, 30, 66; T-Mobile - LTE 2, 4, 5, 12, 66, 71, а также 25, 26, 41; Verizon - LTE 2, 4, 5, 13, 46, 48, 66. Лишь одна из этих групп подходит для китайских аппаратов.
Более того, на территории страны в определённой местности (например, где-нибудь в глуши) китайский смартфон может просто не "ловить" сигнал сети.
Но даже если сигнал "проходит", всё равно с использованием иностранных устройств в США могут быть проблемы. Дело в том, что у мобильных операторов Verizon , AT&T и Sprint (до слияния с T-Mobile) существуют белые списки устройств, на которых официально активируются SIM-карты. И если смартфон не был одобрен оператором, то SIM-карта может работать некорректно или вообще не работать. Даже при активации симки на одобренном устройстве и перестановке её на другое она может перестать работать в любой момент.
Кроме того, если смартфон не поддерживает VoLTE, то операторы США тоже его не активируют. Также при поддержке всего диапазона в США импортируемое устройство может не поддерживать функцию Carrier Aggregation, а это снижает скорость его работы. И последнее - это гарантия: американские компании не предоставляют гарантию на аппараты, купленные за рубежом. Это значит, что при обнаружении неисправности бесплатно сделать ремонт не получится.