Американские учёные рассказали о влиянии COVID-19 на школьников

Начало учебного года в 2021-м, по словам Сандерс, пройдёт уже по-другому. Необходимость перехода в 2020 году на онлайн-обучение внесла свои коррективы. Уже в прошлом году из-за этого снизилась физическая активность учеников (не было уроков физкультуры, спортивных соревнований), а кто-то даже перестал отвечать на занятиях. Хотя отрицать индивидуальность опыта каждого ребёнка в период дистанционных уроков, конечно, нельзя. У кого-то в это время были частные преподаватели, а кто-то был предоставлен сам себе.

Также этот период отразился на детях из латиноамериканских, тёмнокожих семей. Они перестали получать медицинскую поддержку. То есть расовое неравенство в США только усилилось. И в целом отставание в учёбе сильнее всего проявилось у ребят из малообеспеченных семей.

Новейшие исследования позволяют предположить, что ждёт ребят теперь, когда они все вернутся в школы. По словам специалиста Центра США по контролю и профилактике заболеваний Кэтлин Этье, необходимо понимать, какие проблемы ждут детей, поскольку это поможет им успешно вернуться в класс.

Кроме того, журналист отмечает, что результаты учебных тестов детей из Калифорнии в период с осени 2019 по зимние месяцы 2020 показывают отставание. Школьники в основном отстают по учёбе примерно на 2-2,5 месяца. Со временем эти показали стали хуже. Согласно исследованиям, американские учащиеся начальной школы завершили 2019-2020 учебный с отставанием в среднем на 5 месяцев по математике и на 4 месяца по чтению. Причём это результаты только тех детей, которые посещали школу для сдачи тестов.