Наука и технологии
Опубликовано 25 ноября 2025, 14:15
1 мин.

Американский аэропорт в Атланте оказался самым загруженным в мире

Вот с чем это связано
Аэропорты давно уже представляют собой нечто вроде мегаполисов. Среди самых больших международных аэропортов мира выделяется Хартсфилд-Джексон в Атланте, штат Джорджия. В 2024 году он смог обслужить более 108 миллионов пассажиров, и это абсолютный рекорд.
Американский аэропорт в Атланте оказался самым загруженным в мире
© formulanone

Есть несколько причин, почему в рейтинге самых загруженных аэропортов лидирует Атланта. Прежде всего, он находится в 2-3 часах полёта от 80% территории США. Расположен он почти в центре Америки. Отсюда можно улететь в 225 городов по всему миру, а рейсы совершаются на все континенты, кроме Антарктиды. 85% трафика приходится на внутренние рейсы.

Американский аэропорт в Атланте оказался самым загруженным в мире
© qwesy qwesy

Также в Атланте самая длинная система переходов в мире. Благодаря автоматической системе багажа на 100 км конвейеров сортируется 60 тысяч чемоданов в час. Пассажиры перемещаются на SkyTrain (скоростном поезде) между терминалами.

На втором месте по загруженности в рейтинге находится аэропорт Дубая (DXB) (92,3 млн пассажиров), за ним идут Даллас/Форт-Уэрт в США (85 млн человек), токийский Ханеда, лондонский Хитроу. Аэропорт Гонконга при этом считается лидером по грузовым перевозкам: 5 млн т в год.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#аэропорт
,
#сша
,
#ученые
,
#наука