Американский аэропорт в Атланте оказался самым загруженным в мире

Американский аэропорт в Атланте оказался самым загруженным в миреВот с чем это связано
Есть несколько причин, почему в рейтинге самых загруженных аэропортов лидирует Атланта. Прежде всего, он находится в 2-3 часах полёта от 80% территории США. Расположен он почти в центре Америки. Отсюда можно улететь в 225 городов по всему миру, а рейсы совершаются на все континенты, кроме Антарктиды. 85% трафика приходится на внутренние рейсы.
Также в Атланте самая длинная система переходов в мире. Благодаря автоматической системе багажа на 100 км конвейеров сортируется 60 тысяч чемоданов в час. Пассажиры перемещаются на SkyTrain (скоростном поезде) между терминалами.
На втором месте по загруженности в рейтинге находится аэропорт Дубая (DXB) (92,3 млн пассажиров), за ним идут Даллас/Форт-Уэрт в США (85 млн человек), токийский Ханеда, лондонский Хитроу. Аэропорт Гонконга при этом считается лидером по грузовым перевозкам: 5 млн т в год.