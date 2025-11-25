Американский аэропорт в Атланте оказался самым загруженным в мире

Также в Атланте самая длинная система переходов в мире. Благодаря автоматической системе багажа на 100 км конвейеров сортируется 60 тысяч чемоданов в час. Пассажиры перемещаются на SkyTrain (скоростном поезде) между терминалами.

На втором месте по загруженности в рейтинге находится аэропорт Дубая (DXB) (92,3 млн пассажиров), за ним идут Даллас/Форт-Уэрт в США (85 млн человек), токийский Ханеда, лондонский Хитроу. Аэропорт Гонконга при этом считается лидером по грузовым перевозкам: 5 млн т в год.