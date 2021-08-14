Американский пилот рассказал, каково это - побывать в космосе

Дэйв Маккей, главный пилот Virgin Galactic, - тот, кто, по словам корреспондента, способен описать всё, что происходит во время полёта.

Переход к невесомости, отмечает Маккей, происходит очень плавно. Сначала ракета сильно ускоряется, а потом наступает невесомость. Сначала - абсолютная тишина, а потом слышатся звуки снаружи.

Лучший вид из окна каюты, по мнению пилота, открывается в перевёрнутом положении. Так можно наблюдать за Землёй, рассматривая тонкую полосу атмосферы вокруг планеты.