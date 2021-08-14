Наука и технологии
Сегодня в 13:19

Американский пилот рассказал, каково это - побывать в космосе

На самом деле это неповторимый опыт
Йен Тейлор, автор Science Focus, опубликовал впечатления пилота космического корабля о космических путешествиях.
Американский пилот рассказал, каково это - побывать в космосе

Дэйв Маккей, главный пилот Virgin Galactic, - тот, кто, по словам корреспондента, способен описать всё, что происходит во время полёта.

Переход к невесомости, отмечает Маккей, происходит очень плавно. Сначала ракета сильно ускоряется, а потом наступает невесомость. Сначала - абсолютная тишина, а потом слышатся звуки снаружи.

Лучший вид из окна каюты, по мнению пилота, открывается в перевёрнутом положении. Так можно наблюдать за Землёй, рассматривая тонкую полосу атмосферы вокруг планеты.

Американский пилот рассказал, каково это - побывать в космосе

Вообще пребывание в космосе производит сильное впечатление. Космонавт говорит, что после этого спустя несколько недель и месяцев вы размышляете об увиденном и сделанном там.

Сам космос - тёмный, чёрного цвета, а Земля очень ярко освещена. Между ними - очень тонкий разноцветный слой атмосферы.

При этом Дэйв подчёркивает, что времени на то, чтобы любоваться видом, практически нет. В лучшем случае у космонавтов остаётся на это несколько секунд.