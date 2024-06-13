Американский ракетный комплекс ATACMS подробно сравнили с российским Искандером

Первое реальное участие «Искандеров» было в Сирии в 2017 году. ATACMS и «Искандер» - ракеты одного класса, но максимальная дальность полёта последнего значительно превышает возможности американского конкурента: 500 против 300 км.

Кроме того, у ATACMS боевая часть в два раза меньше: всего 225 кг (у «Искандера» - 480 кг).

Американец короче почти в два раза и имеет в 1,5 раза меньший диаметр. Поэтому обнаружить его сложнее.

Гусеничная платформа ATACMS на бездорожье и пересечённой местности чувствует себя куда лучше, но скорость и запас хода у «Искандера» в два раза больше.

Преимущество американского комплекса также в его более низкой стоимости. Цена одной ракеты - примерно 1,5 млн долларов. Российская же ракета в два раза дороже.

В целом «Искандер» на фоне ATACMS выглядит громоздким и не таким оперативным. Подловить его на боевом дежурстве намного проще, чем американский комплекс.

Точно определить процент эффективности российских и американских комплексов сейчас нельзя. Тем более что в открытом доступе сейчас есть лишь часть результатов их работы.