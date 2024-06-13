Американский ракетный комплекс ATACMS подробно сравнили с российским Искандером

Американский ракетный комплекс ATACMS подробно сравнили с российским ИскандеромКакой всё-таки лучше?
Ракетный комплекс «Искандер» был принят на вооружение в 2007 году. Ракеты имеют у него длину 7,3 м и способны нести ядерный заряд мощностью до 50 килотонн. Система наведения у этого комплекса смешанная: инерциальная на начальном и среднем участках полёта, оптическая - на конечном участке. Эти достигается высокая точность попадания.
Комплекс ATACMS создан компании Look Martin. Он разрабатывался с 1980-х годов и до сих пор является единственным представителем наземного оперативно-тактического вооружения в США. На его установку к запуску требуется не более двух минут. У тех ракет, которые передают Украине, довольно высокая точность поражения, а сверхзвуковая скорость составляет 3579 км/ч. Они имеют инерциальную систему наведения. Время развёртывания - 5 минут.
Первое реальное участие «Искандеров» было в Сирии в 2017 году. ATACMS и «Искандер» - ракеты одного класса, но максимальная дальность полёта последнего значительно превышает возможности американского конкурента: 500 против 300 км.
Кроме того, у ATACMS боевая часть в два раза меньше: всего 225 кг (у «Искандера» - 480 кг).
Американец короче почти в два раза и имеет в 1,5 раза меньший диаметр. Поэтому обнаружить его сложнее.
Гусеничная платформа ATACMS на бездорожье и пересечённой местности чувствует себя куда лучше, но скорость и запас хода у «Искандера» в два раза больше.
Преимущество американского комплекса также в его более низкой стоимости. Цена одной ракеты - примерно 1,5 млн долларов. Российская же ракета в два раза дороже.
В целом «Искандер» на фоне ATACMS выглядит громоздким и не таким оперативным. Подловить его на боевом дежурстве намного проще, чем американский комплекс.
Точно определить процент эффективности российских и американских комплексов сейчас нельзя. Тем более что в открытом доступе сейчас есть лишь часть результатов их работы.