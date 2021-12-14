Android 12 вышел, но вы будете в нём разочарованы

Android 12 вышел, но вы будете в нём разочарованыПочему - объяснил ведущий YouTube-канала Rozetked
Ведущий Максим Хорошев признался, что опыт пользования операционной системой Android 12 оказался не самым положительным. Даже в некоторых моментах обновление расстраивает. Более того, эксперт заверил, что лучшим решением будет ждать сразу же следующую версию - 12L или даже 13.
Дизайн Material You оказался реализован довольно плохо. Выглядит всё пока что довольно «сыро».
Из положительных сторон системы эксперт выделил приятные виджеты (хотя пока их мало), наличие кнопки Google Play на экране блокировки, кнопки управления умным домом, возможность поделиться Wi-Fi при помощи QR-кода, симпатичный дизайн стандартных приложений типа калькулятора, а также функцию Columbus (то есть при двойном постукивании по корпусу запускается какое-либо приложение).
При этом некоторые функции разработчики из новой версии системы просто убрали. Например, возможность изменения шрифтов, формы иконок (теперь иконки приложений только круглые, а в Play Market - квадратные).
Также со временем стали раздражать, по словам ведущего, акцентные цвета. Сначала это казалось хорошей идеей, но на деле получилось, что цвета слишком блеклые. При смене обоев при этом закрываются все приложения.
Следующее - тематические иконки. Сама идея эта, возможно, неплохая. Однако работает на данный момент это не со всеми приложениями.
Новая шторка уведомлений тоже на первый взгляд выглядит очень симпатично. Но она не совсем удобная: чтобы добраться до регулировки яркости, нужно свайпнуть дважды. Значков на панели уведомлений стало меньше, но лучше бы они размещались на половине экрана. Также из шторки уведомлений убрали информацию о том, сколько времени осталось до полной разрядки устройства. Также пользователи жалуются на то, что шторка теперь полностью перекрывает приложение, из-за чего нельзя следить за тем, что в нём происходит.
Неудобным оказалось такое нововведение, как совмещение Wi-Fi и SIM-карту в пункте «Интернет». Раздел Bluetooth тоже обновился: называется он теперь «Подключенные устройства». Хотя надо отметить, что в целом смотрится и то, и другое нововведение неплохо.
Функция Always On Display выглядит вполне прилично. При этом если уведомлений нет, то на весь экран оказываются помещены часы. Это может быть неудобно. Решением проблемы является добавление на дисплей постоянных уведомлений: например, о погоде.
При прокрутке теперь, когда доходишь до конца списка приложений, всё как бы натягивается (раньше был просто «эффект волны»). Не для всех это оказывается удобным. Также не понравилось Максиму обновлённое меню выключения.
Появилась функция поиска информации при вводе в поисковую строку по всей системе. При этом работает она лишь при использовании английского языка, при переключении раскладки вообще пользоваться этой функцией нельзя, а при вводе только части слова ничего не находится.
Регулятор громкости также стал не очень удобным. Кроме того, убрали возможность регулировать звук на Google-устройствах.
Эксперт заключил, что при установленной версии Android 11 на смартфоне переходить на Android 12 совершенно не имеет смысла. Ничего принципиального нового в 12-й версии не появилось и в целом система ещё не доработана.