Android 12 вышел, но вы будете в нём разочарованы

Ведущий Максим Хорошев признался, что опыт пользования операционной системой Android 12 оказался не самым положительным. Даже в некоторых моментах обновление расстраивает. Более того, эксперт заверил, что лучшим решением будет ждать сразу же следующую версию - 12L или даже 13.

Дизайн Material You оказался реализован довольно плохо. Выглядит всё пока что довольно «сыро».

Из положительных сторон системы эксперт выделил приятные виджеты (хотя пока их мало), наличие кнопки Google Play на экране блокировки, кнопки управления умным домом, возможность поделиться Wi-Fi при помощи QR-кода, симпатичный дизайн стандартных приложений типа калькулятора, а также функцию Columbus (то есть при двойном постукивании по корпусу запускается какое-либо приложение).

При этом некоторые функции разработчики из новой версии системы просто убрали. Например, возможность изменения шрифтов, формы иконок (теперь иконки приложений только круглые, а в Play Market - квадратные).

Также со временем стали раздражать, по словам ведущего, акцентные цвета. Сначала это казалось хорошей идеей, но на деле получилось, что цвета слишком блеклые. При смене обоев при этом закрываются все приложения.

Следующее - тематические иконки. Сама идея эта, возможно, неплохая. Однако работает на данный момент это не со всеми приложениями.