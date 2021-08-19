Apple не заплатила своему двойному агенту в сообществе инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка

Сообщается, что поставлял Apple данные Андрей Шумейко, который скрывался под ником YRH04E. Так, он делился в сети внутренними данными американской компании, сливая при этом представителям Apple Global Security полезные для борьбы с утечками данные. К примеру, в прошлом году, Шумейко поделился с Apple информацией о пользователе, который был причастен к утечке ранней версии iOS 14.

Кроме того, прошлым летом Шумейко назвал Apple ее же сотрудника, который пытался продать доступ к внутренней учётной записи компании, необходимой для получения доступа к корпоративной электронной почте и другим коммерческим данным. Впоследствии данный сотрудник был уволен.

Оказалось, что такое сотрудничество было невыгодно Шумейко, поскольку Apple не поддержала своего агента финансово. В этой связи он решил “раскрыть карты” и признаться в связи с компанией.