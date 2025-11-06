Apple Watch Ultra 3 сравнили с Watch 11 и Ultra 2

Толщина корпуса у Apple Watch Ultra 3 уменьшилась с 14,4 у Ultra 2 до 12 мм, но по факту габариты у обоих часов остались одинаковыми. Поменялся лишь принцип, по которому Apple рассчитывает толщину. Ранее учитывался ещё и сенсор, прилегающий к запястью, а сейчас нет.

Новинка получила экран с более широким углом обзора и ещё более тонкими рамками. В результате он стал на 5% больше, чем у предшественника.

Добавили в часы также 5G и спутниковую связь. Ещё будет функция поиска часов через спутник. Правда, в СНГ ничего из этого работать не будет.