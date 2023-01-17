Apple Watch Ultra очень дорогие и мало кому пригодятся. Но это хорошие часы

Кроме того Watch Ultra - самые большие из созданных Apple часы. Высота корпуса составляет у них 49 мм. Поэтому и весят часы больше - 61,3 г.

При помощи различных датчиков вы сможете измерить уровень кислорода в крови, пульс.

Известно, что Apple Watch Ultra могут выдержать температуры от -20 до +55 градусов Цельсия. Оснащены они и мощной влагозащитой. Более того, это часы, которые сертифицированы для дайвинга по стандарту EN13319. Также они помогают узнать температуру воды, глубину, время пребывания в воде и время, которое нужно для достижения определённой глубины.

Максимальная яркость дисплея стала в два раза выше: 2000 нит. Кроме того, данный экран позволяет снижать частоту обновления кадров, чтобы сэкономить заряд.

Нельзя не упомянуть и об эксклюзивном циферблате. Он сочетает в себе время, компас и множество других позиций на выбор.

Apple также обещает, что часы Watch Ultra в лучшем случае будут работать 3-4 дня, в режиме экономии - до недели.

Вывод

В целом Apple Watch Ultra действительно нужны лишь ограниченному количеству людей. Они станут отличным выбором для тех, кто часто ходит в походы, уезжает в командировки.