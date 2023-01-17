Apple Watch Ultra очень дорогие и мало кому пригодятся. Но это хорошие часы

Apple Watch Ultra очень дорогие и мало кому пригодятся. Но это хорошие часыИ вот почему их стоит приобрести
Часы Apple Watch Ultra создавались для профессиональных спортсменов. Поэтому они оснащены большим количеством самых разных функций. Но главный минус этих часов - плохая автономность.
Фото: Rozetked
В комплекте с часами Apple Watch Ultra вы получаете ремешки, кабель. Блока питания при этом нет. Поскольку Watch Ultra рассчитаны на использование в экстремальных видах спорта, то ремешок легко тянется и часы можно носить поверх гидрокостюма. Есть также вариант ремешка для альпинистов и для бегунов.
Дисплей у Apple Watch Ultra по сравнению с предыдущими версиями полностью плоский. Это помогает снизить вероятность повреждения часов во время занятий спортом или при пешем туризме.
Динамик способен выдавать у новых часов звуки громкостью до 86 дБ. И это действительно очень громко. Данный динамик нужен для того, чтобы в случае чего подавать сигнал SOS. Слышно его будет на расстоянии до 180 метров.
Кроме того Watch Ultra - самые большие из созданных Apple часы. Высота корпуса составляет у них 49 мм. Поэтому и весят часы больше - 61,3 г.
При помощи различных датчиков вы сможете измерить уровень кислорода в крови, пульс.
Известно, что Apple Watch Ultra могут выдержать температуры от -20 до +55 градусов Цельсия. Оснащены они и мощной влагозащитой. Более того, это часы, которые сертифицированы для дайвинга по стандарту EN13319. Также они помогают узнать температуру воды, глубину, время пребывания в воде и время, которое нужно для достижения определённой глубины.
Максимальная яркость дисплея стала в два раза выше: 2000 нит. Кроме того, данный экран позволяет снижать частоту обновления кадров, чтобы сэкономить заряд.
Нельзя не упомянуть и об эксклюзивном циферблате. Он сочетает в себе время, компас и множество других позиций на выбор.
Apple также обещает, что часы Watch Ultra в лучшем случае будут работать 3-4 дня, в режиме экономии - до недели.
Вывод
В целом Apple Watch Ultra действительно нужны лишь ограниченному количеству людей. Они станут отличным выбором для тех, кто часто ходит в походы, уезжает в командировки.