Армии США и Северной Кореи сравнили по военной мощи в 2023 г.Кто из них будет сильнее?
В одном из выпусков на YouTube-канале Global Analysis эксперт сопоставил численность войск Северной Кореи и Соединённых Штатов на 2023 год.
Военнослужащих в США насчитывается 1 390 000 человек, в Северной Корее - 1 200 000 человек. При этом в резерве находятся 442 000 человек и 600 000 человек соответственно.
Что касается танков, то их на вооружении у Штатов сегодня 6 612 единиц, у Северной Кореи - 6 645 единиц. Броневиков - 50 760 и 6 000 соответственно, APC - 13 450 и 1 690 единиц, бронемашин - 180 360 и 4 130 единиц, MRAP - 23 102 единиц, причём только у США.
Артиллерии на вооружении в целом у США сейчас 4 243 единицы, у Северной Кореи - 13 000 единиц, систем ПВО - 1 716 единиц и 2 950 единиц соответственно.
Авиация состоит у США из 13 300 единиц техники, у Северной Кореи - 960 единиц. Истребителей при этом - 1 914 единиц и 349 единиц соответственно, бомбардировщиков - 850 и 188 единиц, тренировочных самолётов - 2 634 и 169 единиц, вертолётов - 5 580 и 205 единиц, боевых вертолётов - 983 единицы и 20 единиц соответственно, самолётов AWACS - 48 единиц исключительно у Штатов, самолётов радиоэлектронной борьбы - 16 единиц тоже только у США. Самолётов-заправщиков, стратегических бомбардировщиков и бомбардировщиков-невидимок на вооружении у Америки 568, 117 и 21 единица соответственно (у Северной Кореи их нет вообще). Что касается пассажирских самолётов, то их у США - 980 единиц, у Северной Кореи - 4 единицы.
Кораблей у Америки всего состоит на вооружении сегодня 484 единицы, у Северной Кореи - 519 единиц. Авианосцев при этом - 11 единиц только у США, вертолётоносцев - 9 единиц тоже только у США, эсминцев - 92 единицы только у США, фрегатов - 18 единиц только у США, корветов - 22 единицы у США и 4 единицы у Кореи, подлодок - 69 и 71 единица соответственно.
Ядерного оружия имеется у Соединённых Штатов - 5 244 единицы, тогда как у Северной Кореи - всего 45-55 единиц.