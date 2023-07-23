Армии США и Северной Кореи сравнили по военной мощи в 2023 г.

Военнослужащих в США насчитывается 1 390 000 человек, в Северной Корее - 1 200 000 человек. При этом в резерве находятся 442 000 человек и 600 000 человек соответственно.

Что касается танков, то их на вооружении у Штатов сегодня 6 612 единиц, у Северной Кореи - 6 645 единиц. Броневиков - 50 760 и 6 000 соответственно, APC - 13 450 и 1 690 единиц, бронемашин - 180 360 и 4 130 единиц, MRAP - 23 102 единиц, причём только у США.

Артиллерии на вооружении в целом у США сейчас 4 243 единицы, у Северной Кореи - 13 000 единиц, систем ПВО - 1 716 единиц и 2 950 единиц соответственно.