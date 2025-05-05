Астроном рассказал, может ли Солнце “поджарить” Землю супервспышкой

Есть основания подозревать, что Солнце может выпустить ещё более крупные вспышки. Некоторые звезды переживают так называемые супервспышки. Общее количество энергии, которая выбрасывается при этом, составляет 1029 джоулей, что эквивалентно тому, что Солнце излучает в течение 20 минут.

В рамках одного исследования, опубликованного в конце 2024 года в журнале Science, учёные обнаружили 2889 вероятных супервспышек на 2527 солнцеподобных звёздах. Это значит, что раз в столетие происходит примерно одна такая вспышка.

Но даже если бы произошла супервспышка на Солнце, последствия для жизни на Земле от этого были бы минимальными. Дело в том, что магнитное поле нашей планеты действует как щит против входящих субатомных частиц, а атмосфера поглотила бы большую часть связанного с этим высокоэнергетического электромагнитного излучения.

Другое дело - наши технологии. Огромная вспышка может сжечь электронику на всех, кроме самых защищенных спутников, и нарушить работу электросетей, вызвав широкомасштабные и длительные отключения электроэнергии.