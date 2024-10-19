Астроном рассказал, почему в суперлунии нет ничего особенного для нас

В среднем Луна находится на расстоянии около 384 000 километров от Земли. 18 сентября, на следующее утро после полнолуния, она была уже на расстоянии 357 300 км. То есть примерно на 7% ближе, чем обычно. Это ведь должно быть заметно?

Технически — да, говорит учёный. Но ведь нам не с чем сравнивать. 17 сентября эта же луна была всего на 1000 км дальше от Земли, и эта разница для нас трудноразличима.

Полная луна значительно ярче, когда находится в перигее, по сравнению с тем, когда она находится на среднем расстоянии от Земли. Она ярче на 15%, но это тоже едва заметно. Связано это с тем, что наши глаза не реагируют на свет линейно. То есть для нас объект, который излучает в два раза больше света, не становится в два раза ярче.