Наука и технологии
Опубликовано 19 октября 2024, 03:45
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Астроном рассказал, почему в суперлунии нет ничего особенного для нас

Хотя об этом явлении часто пишут в СМИ
Считается, что во время суперлуния полная луна кажется ярче и больше, чем обычно. Однако, по словам Фила Плэйта, профессионального астронома, эту разницу вы, скорее всего, даже не заметите.
Астроном рассказал, почему в суперлунии нет ничего особенного для нас
© iStockphoto.com/4FR

Суперлуние — это вовсе не научный термин. Астролог Ричард Нолле утверждает, что он придумал это слово в 1979 году. Обозначил он этим понятием новолуние или полнолуние, которое происходит, когда Луна находится в пределах примерно 90% от своего ближайшего сближения с Землёй на каждой орбите.

Луна действительно становится ярче всего, когда она полная. А если она в этот момент находится ближе к нашей планете, то кажется ещё ярче и больше. Но можно ли заметить эту разницу невооружённым глазом?

Астроном рассказал, почему в суперлунии нет ничего особенного для нас
© Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

В среднем Луна находится на расстоянии около 384 000 километров от Земли. 18 сентября, на следующее утро после полнолуния, она была уже на расстоянии 357 300 км. То есть примерно на 7% ближе, чем обычно. Это ведь должно быть заметно?

Технически — да, говорит учёный. Но ведь нам не с чем сравнивать. 17 сентября эта же луна была всего на 1000 км дальше от Земли, и эта разница для нас трудноразличима.

Полная луна значительно ярче, когда находится в перигее, по сравнению с тем, когда она находится на среднем расстоянии от Земли. Она ярче на 15%, но это тоже едва заметно. Связано это с тем, что наши глаза не реагируют на свет линейно. То есть для нас объект, который излучает в два раза больше света, не становится в два раза ярче.