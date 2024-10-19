Астроном рассказал, почему в суперлунии нет ничего особенного для нас

Астроном рассказал, почему в суперлунии нет ничего особенного для насХотя об этом явлении часто пишут в СМИ
Суперлуние — это вовсе не научный термин. Астролог Ричард Нолле утверждает, что он придумал это слово в 1979 году. Обозначил он этим понятием новолуние или полнолуние, которое происходит, когда Луна находится в пределах примерно 90% от своего ближайшего сближения с Землёй на каждой орбите.
Луна действительно становится ярче всего, когда она полная. А если она в этот момент находится ближе к нашей планете, то кажется ещё ярче и больше. Но можно ли заметить эту разницу невооружённым глазом?
В среднем Луна находится на расстоянии около 384 000 километров от Земли. 18 сентября, на следующее утро после полнолуния, она была уже на расстоянии 357 300 км. То есть примерно на 7% ближе, чем обычно. Это ведь должно быть заметно?
Технически — да, говорит учёный. Но ведь нам не с чем сравнивать. 17 сентября эта же луна была всего на 1000 км дальше от Земли, и эта разница для нас трудноразличима.
Полная луна значительно ярче, когда находится в перигее, по сравнению с тем, когда она находится на среднем расстоянии от Земли. Она ярче на 15%, но это тоже едва заметно. Связано это с тем, что наши глаза не реагируют на свет линейно. То есть для нас объект, который излучает в два раза больше света, не становится в два раза ярче.