Asus выпустил специальный набор из двух роутеров для развёртывания Wi-Fi в домах с толстыми стенами

В целом Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) - это два полноценных Wi-Fi-роутера. Они даже могут работать отдельно. Но при этом у них не урезана функциональность и есть поддержка Wi-Fi 6. Доступны вам также 256 МБ Flash и 512 МБ оперативной памяти.

Результаты тестов показали, что площадь покрытия одного из роутеров - 20-25 метров без падения скорости. Когда второй роутер переносили в другую студию, обрыва связи с первым не было вообще.

Нет проблем у Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) и с VPN. Можно даже одновременно подключаться к нескольким VPN-серверам.

Вывод

Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) - один из самых классных комплектов роутеров от Asus, которым вы можете себя порадовать. И он оправдывает свою стоимость. Особенно подойдёт он для больших помещений и домов.