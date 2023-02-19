Asus выпустил специальный набор из двух роутеров для развёртывания Wi-Fi в домах с толстыми стенами

Asus выпустил специальный набор из двух роутеров для развёртывания Wi-Fi в домах с толстыми стенамиСтоит ли его брать?
Ведущий YouTube-канала TECHNOZON рассказал об особенностях Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4). Это набор, состоящий из двух роутеров, и он понадобится вам, если у вас дом с толстыми стенами.
Фото: ReTest
По мнению эксперта YouTube-канала TECHNOZON, Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) - это одно из самых крутых решений компании Asus. Да, стоит это дорого, но зато вы получите множество преимуществ.
Поддерживают роутеры технологию HOME PLUG. Это значит, что соединяется система не только через Wi-Fi, через кабель, но и через розетку (если роутеры находятся в одной электросети). Благодаря этому вы практически не ощутите разницу между работой роутеров.
Способна Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) покрыть 440 квадратных метров. А это огромная квартира.
The Guru of 3D
В целом Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) - это два полноценных Wi-Fi-роутера. Они даже могут работать отдельно. Но при этом у них не урезана функциональность и есть поддержка Wi-Fi 6. Доступны вам также 256 МБ Flash и 512 МБ оперативной памяти.
Результаты тестов показали, что площадь покрытия одного из роутеров - 20-25 метров без падения скорости. Когда второй роутер переносили в другую студию, обрыва связи с первым не было вообще.
Нет проблем у Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) и с VPN. Можно даже одновременно подключаться к нескольким VPN-серверам.
Вывод
Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) - один из самых классных комплектов роутеров от Asus, которым вы можете себя порадовать. И он оправдывает свою стоимость. Особенно подойдёт он для больших помещений и домов.