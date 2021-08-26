Авиакомпания показала журналы с гибким дисплеем для чтения в самолёте

Благодаря OLED-технологии экран будет сгибаться. Кроме того, как отмечает пользователь vc.ru, подобные дисплеи легче дезинфицировать, чем простые журналы.

Сообщается, что тестирование технологии пройдёт совсем скоро. При этом если всё завершится успешно, то у авиакомпаний будет возможность выбрать, устанавливать ли такие гаджеты на борту. Однако представители Airbus уверены, что необходимо перейти на цифровые устройства вместо привычных бумажных.