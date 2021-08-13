Австралийцы объяснили причины непопулярности российской вакцины "Спутник V"

Как отмечает эксперт, на мировой арене вакцина уже стала новым инструментом влияния. Например, некоторые государства уже разделились на те, что "за", и те, что "против" российского изобретения.

Сама российская разработка стала, однако, одним из самых эффективных способов борьбы с инфекцией. Это доказывают результаты её использования, появившиеся в журнале The Lancet. В более чем 91 проценте случаев вакцина оказывается "рабочей". Сейчас её могут применять уже в 69 странах.

Зарубежные учёные называют российскую разработку умной. Дело в том, что в первой и второй прививке используются разные типы аденовируса. Это позволяет снизить вероятность того, что организм "запомнит" введённый аденовирус и начнёт борьбу против него, а не против ковида. Сейчас даже проводятся испытания, в ходе которых исследуются сочетания "Спутника" и иностранных вакцин. Пока что результаты свидетельствуют о безопасности подобных соединений.