Австралийцы объяснили причины непопулярности российской вакцины "Спутник V"И признали её эффективность
Как отмечает эксперт, на мировой арене вакцина уже стала новым инструментом влияния. Например, некоторые государства уже разделились на те, что "за", и те, что "против" российского изобретения.
Сама российская разработка стала, однако, одним из самых эффективных способов борьбы с инфекцией. Это доказывают результаты её использования, появившиеся в журнале The Lancet. В более чем 91 проценте случаев вакцина оказывается "рабочей". Сейчас её могут применять уже в 69 странах.
Зарубежные учёные называют российскую разработку умной. Дело в том, что в первой и второй прививке используются разные типы аденовируса. Это позволяет снизить вероятность того, что организм "запомнит" введённый аденовирус и начнёт борьбу против него, а не против ковида. Сейчас даже проводятся испытания, в ходе которых исследуются сочетания "Спутника" и иностранных вакцин. Пока что результаты свидетельствуют о безопасности подобных соединений.
Из побочных эффектов "Спутника", по словам автора, наблюдаются признаки простуды и гриппа. То же самое у зарубежных вакцин.
Недоверие у других государств вызывает мониторинг побочных эффектов вакцины. Учёные подозревают, что он может проводиться не должным образом. Да и в целом "Спутник" закупают не очень богатые страны с более слабым мониторингом. Им пользуются Сербия, Венгрия, Индия, Южная Корея. А вот Иран и Мексика находятся сейчас в ожидании поставки разработки.
К настоящему моменту ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) до сих не включила в список одобренных вакцин "Спутник V", указав на возникшие проблемы с вакциной в Индии. Эпидемиолог Майк Тул, однако, полагает, что ещё одна причина недоверия к вакцине - не совсем благоприятная ситуация с вакцинацией в России: привитых граждан, по данным автора статьи, всё ещё менее 20 процентов.