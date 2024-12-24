Белый карлик или нейтронная звезда: что остаётся после умершей звезды

Зарождаются звёзды в скоплениях пали и газа, рассредоточенных по галактикам. Иногда этому способствует и какое-то внешнее воздействие. К примеру, ударная волна от близкого взрыва сверхновой. Моментом начала жизни звезды считается превращение водорода в гелий.

Основная часть жизни звезды составляет этап под названием «главная последовательность». В это время состояние небесного тела находится в равновесии. Продолжительность данной стадии связана с массой звезды. У больших она длится всего несколько миллионов лет, а у маленьких — иногда и десятки миллиардов.