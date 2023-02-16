Безопасен ли на самом деле режим инкогнито в браузере

При запуске приватного режима или открытии браузера в режиме инкогнито происходит что-то вроде запуска браузера с нуля на новом компьютере. То есть не будет никаких файлов cookie, поэтому вам придётся снова заходить на все сайты, которые требуют ввода пароля, логина и других данных.

После работы в режиме инкогнито не останется никаких файлов cookie и никаких файлов кэша. Не сохранится и история вашей активности.

Но есть один нюанс. Дело в том, что для подключения к интернету компьютер пройти через маршрутизатор. Маршрутизатор может отслеживать все веб-адреса, которые вы посещаете. Поэтому довольно просто (вне зависимости от того, включили ли вы приватный режим) будет зайти в настройки маршрутизатора и указать там отслеживание интернет-активности.