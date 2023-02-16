Безопасен ли на самом деле режим инкогнито в браузере

Безопасен ли на самом деле режим инкогнито в браузереВот что вам нужно знать о нём
На самом деле режим инкогнито не так уж безопасен, как вы думаете. Даже в этом режиме вы оставляете в интернете свои цифровые следы.
Фото: Tech Wire Asia
При запуске приватного режима или открытии браузера в режиме инкогнито происходит что-то вроде запуска браузера с нуля на новом компьютере. То есть не будет никаких файлов cookie, поэтому вам придётся снова заходить на все сайты, которые требуют ввода пароля, логина и других данных.
После работы в режиме инкогнито не останется никаких файлов cookie и никаких файлов кэша. Не сохранится и история вашей активности.
Но есть один нюанс. Дело в том, что для подключения к интернету компьютер пройти через маршрутизатор. Маршрутизатор может отслеживать все веб-адреса, которые вы посещаете. Поэтому довольно просто (вне зависимости от того, включили ли вы приватный режим) будет зайти в настройки маршрутизатора и указать там отслеживание интернет-активности.
BBC Science Focus
Даже при просмотре страниц в браузере в режиме инкогнито вы оставляете по всему интернету цифровые следы. Хотя файлы cookie будут удалены позже, сами сайты всё равно сохраняют данные о ваших действиях. В результате, когда вы войдёте на этот сайт уже в приватном режиме, сайт сразу же идентифицирует вас и все ваши действия станут отслеживаться как обычно.
Отслеживать вас могут и по IP-адресу вашего компьютера. При помощи IP-адреса можно узнать и примерное местоположение пользователя.
Единственный способ обеспечить безопасный поиск и хранение данных - это отказаться от стандартного программного обеспечения. Вместо него лучше использовать VPN, специальную поисковую систему с защитой от отслеживания, специальный браузер.