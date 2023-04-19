Безопасно ли ездить на электросамокате во время дождя

В целом кататься в дождливую погоду на электросамокате можно. Но многие производители этого не рекомендуют делать, даже если очень надо. Дело в том, что водопроницаемость самокатов может быть разной, и это зависит от IP. Поэтому внимательно читайте руководство пользователя конкретного электросамоката.

А ещё если вы знаете, что в какой-то день обещают сильный дождь, град, или попали в такую ситуацию во время поездки, лучше дальше не использовать самокат. Поскольку электросамокаты - электрические устройства, то они могут повредиться из-за воды.