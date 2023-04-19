Безопасно ли ездить на электросамокате во время дождя

Безопасно ли ездить на электросамокате во время дождяВедь вода и электричество - это несовместимые вещи
Допустим, вы ехали на электросамокате и попали под дождь. Можно ли вообще ехать дальше? Не сломается ли из-за влаги самокат?
В целом кататься в дождливую погоду на электросамокате можно. Но многие производители этого не рекомендуют делать, даже если очень надо. Дело в том, что водопроницаемость самокатов может быть разной, и это зависит от IP. Поэтому внимательно читайте руководство пользователя конкретного электросамоката.
А ещё если вы знаете, что в какой-то день обещают сильный дождь, град, или попали в такую ситуацию во время поездки, лучше дальше не использовать самокат. Поскольку электросамокаты - электрические устройства, то они могут повредиться из-за воды.
А ещё электросамокаты, как и остальные электрические устройства, могут притягивать молнии. Поэтому лучше не ездите на таких самокатах во время грозы. Особенно на открытой местности. Держитесь подальше от этого вида транспорта до тех пор, пока гроза не пройдёт.
Если электросамокат намокнет, то это плохо скажется на его работе. Сейчас большинство моделей электросамокатов отличаются степенью защиты от воды IP54. То есть защищены они лишь от брызг, мелких луж на дороге. При длительном воздействии воды она может попасть внутрь корпуса и повредить запчасти транспорта. Наконец, влага может вызвать коррозию рамы и дисковых тормозов.