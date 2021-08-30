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Биолог назвала поэтапный способ вырастить микроорганизм

Для этого нужно выполнить 4 шага
Пользователь TJ опубликовал материал, где кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории молекулярных биотехнологий ИЦиГ СО РАН Алла Викторовна Брянская описала процесс создания новых микроорганизмов.
Биолог назвала поэтапный способ вырастить микроорганизм

Первым делом, как отмечает учёный, необходимо определиться, в какой среде будет существовать будущий организм, и взять нужный природный образец. Например, если он должен существовать в солёной среде, то надо поехать туда, где находится соль.

После этого образец помещается в определённую питательную среду. Для разработки солелюбивой формы жизни в минеральную среду добавляется много соли. Затем нужно дождаться, пока начнётся рост организмов. Это можно понять по тому, что цвет среды поменяется, появятся колонии. Тогда нужно появившиеся микроорганизмы несколько раз пересаживать в новую посуду, пока не останутся чистые культуры - потомства одной клетки.

Биолог назвала поэтапный способ вырастить микроорганизм

Чистые культуры, подчёркивает специалист, надо всесторонне изучить. В процессе исследования у него могут открыться уникальные свойства.

Последний этап - составление паспорта штамма. Это делается в случае, если с микроорганизмом можно работать дальше. В паспорте указывается название организма, место происхождения, свойства. Затем образцы отправляют в коллекции других городов страны и других государств.