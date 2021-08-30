Биолог назвала поэтапный способ вырастить микроорганизм

Первым делом, как отмечает учёный, необходимо определиться, в какой среде будет существовать будущий организм, и взять нужный природный образец. Например, если он должен существовать в солёной среде, то надо поехать туда, где находится соль.

После этого образец помещается в определённую питательную среду. Для разработки солелюбивой формы жизни в минеральную среду добавляется много соли. Затем нужно дождаться, пока начнётся рост организмов. Это можно понять по тому, что цвет среды поменяется, появятся колонии. Тогда нужно появившиеся микроорганизмы несколько раз пересаживать в новую посуду, пока не останутся чистые культуры - потомства одной клетки.