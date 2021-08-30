Биолог назвала поэтапный способ вырастить микроорганизм

Биолог назвала поэтапный способ вырастить микроорганизмДля этого нужно выполнить 4 шага
Первым делом, как отмечает учёный, необходимо определиться, в какой среде будет существовать будущий организм, и взять нужный природный образец. Например, если он должен существовать в солёной среде, то надо поехать туда, где находится соль.
После этого образец помещается в определённую питательную среду. Для разработки солелюбивой формы жизни в минеральную среду добавляется много соли. Затем нужно дождаться, пока начнётся рост организмов. Это можно понять по тому, что цвет среды поменяется, появятся колонии. Тогда нужно появившиеся микроорганизмы несколько раз пересаживать в новую посуду, пока не останутся чистые культуры - потомства одной клетки.
Чистые культуры, подчёркивает специалист, надо всесторонне изучить. В процессе исследования у него могут открыться уникальные свойства.
Последний этап - составление паспорта штамма. Это делается в случае, если с микроорганизмом можно работать дальше. В паспорте указывается название организма, место происхождения, свойства. Затем образцы отправляют в коллекции других городов страны и других государств.