Благодаря игре Minecraft учёные поняли, как люди учатся в реальной жизни

Всего было две версии игры: в одной угощения распределялись случайным образом, а в другой угощения были группированы специально. Во втором случае если человек находил тыкву, то был высокий шанс того, что другие тыквы находятся поблизости.

Испытуемые искали угощения либо в одиночку, либо в группе из четырёх человек в любом темпе игры. Учёные обнаружили, что лучшие собиратели плавно меняли стратегии вне зависимости от того, сами они искали или с кем-то. Другими словами, лучше всего справлялись те, кто был наиболее гибок.