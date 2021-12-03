Благодаря каким нейронам в мозге человек успешно взаимодействует с окружающими

Данные нового исследования команды учёных из Женевского университета свидетельствуют о том, что стремление к социальному взаимодействию связано с системой вознаграждения мозга. Это происходит через активацию дофаминергических нейронов. Все полученные в ходе этого исследования результаты были опубликованы в издании Nature Neuroscience.

Для выявления нейронов, которые активируются во время социального взаимодействия, было проведено несколько экспериментов. Участвовали в них мыши. Учёные научили животных выполнять задачу, которая позволяла им вступать в контакт с другими мышами. Оказалось, что при взаимодействии с сородичами в мозге мышей активировались дофаминергические нейроны, которые производят дофамин (гормон счастья).