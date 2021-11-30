Бокс стал причиной раннего появления болезни Альцгеймера и нарушений работы мозга у мужчин

В ходе проведения исследования учёные основывались на исследовании Caerphilly. В выборку входили 2500 мужчин в возрасте от 45 до 59 лет (на 1979 год). Наблюдали за участниками в течение 35 лет, а завершился эксперимент в 2014 году.

Согласно полученным данным, из 1123 мужчин 73 заявили, что серьёзно занимались боксом в молодости. У трети из них в возрасте 75-89 лет были заметны различные когнитивные нарушения. Деменция также началась у них почти на пять лет раньше.