Бокс стал причиной раннего появления болезни Альцгеймера и нарушений работы мозга у мужчин

Бокс стал причиной раннего появления болезни Альцгеймера и нарушений работы мозга у мужчинЭто касается именно любительского бокса
Группа учёных из Кардиффского университета выяснила, что мужчины, которые в молодости любили боксировать, в два раза чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера, при этом деменция у них начинается примерно на пять лет раньше. Результаты данного исследования опубликованы в издании Clinical Journal of Sport Medicine.
В ходе проведения исследования учёные основывались на исследовании Caerphilly. В выборку входили 2500 мужчин в возрасте от 45 до 59 лет (на 1979 год). Наблюдали за участниками в течение 35 лет, а завершился эксперимент в 2014 году.
Согласно полученным данным, из 1123 мужчин 73 заявили, что серьёзно занимались боксом в молодости. У трети из них в возрасте 75-89 лет были заметны различные когнитивные нарушения. Деменция также началась у них почти на пять лет раньше.