Брокколи и лук помогли остановить седину у мышей

Брокколи и лук помогли остановить седину у мышейЭто показало недавнее исследование
Лютеолин — это один из антиоксидантов. Содержится он в сельдерее, зелёном перце, брокколи, моркови и оливковом масле. Об этом сказал изданию Health Тоби Амидор, магистр наук, сертифицированный диетолог, автор.
Более ранние исследования продемонстрировали, что лютеолин защищает от воспаления, замедляет старение кожи и останавливает развитие возрастной дегенерации жёлтого пятна.
В ходе новой работы эксперты выяснили, могут ли лютеолин и два других антиоксиданта повлиять на поседение у мышей. В течение 16 недель учёные лечили группы животных ежедневно лютеолином, гесперетином или диосметином. Терапия была либо внутренней, либо внешней.
Спустя 16 недель мыши, которые получали лютеолин, сохранили намного больше тёмного меха, чем те, кто получал другие антиоксиданты. По-видимому, это связано с благотворным влиянием лютеолина на эндотелины.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Antioxidants.