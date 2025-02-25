Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2025, 11:15
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Брокколи и лук помогли остановить седину у мышей

Это показало недавнее исследование
В ходе недавнего эксперимента на мышах выяснилось, что лютеолин предотвращает возникновение седых волос. Правда, как отмечают эксперты, ещё рано говорить о том, применимы ли эти результаты к людям.
Брокколи и лук помогли остановить седину у мышей
© Maria Grazia Vizioli and Zhixun Dou, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania

Лютеолин — это один из антиоксидантов. Содержится он в сельдерее, зелёном перце, брокколи, моркови и оливковом масле. Об этом сказал изданию Health Тоби Амидор, магистр наук, сертифицированный диетолог, автор.

Более ранние исследования продемонстрировали, что лютеолин защищает от воспаления, замедляет старение кожи и останавливает развитие возрастной дегенерации жёлтого пятна.

Брокколи и лук помогли остановить седину у мышей
© JulPo / Getty Images

В ходе новой работы эксперты выяснили, могут ли лютеолин и два других антиоксиданта повлиять на поседение у мышей. В течение 16 недель учёные лечили группы животных ежедневно лютеолином, гесперетином или диосметином. Терапия была либо внутренней, либо внешней.

Спустя 16 недель мыши, которые получали лютеолин, сохранили намного больше тёмного меха, чем те, кто получал другие антиоксиданты. По-видимому, это связано с благотворным влиянием лютеолина на эндотелины.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Antioxidants.