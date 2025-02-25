Брокколи и лук помогли остановить седину у мышей

Лютеолин — это один из антиоксидантов. Содержится он в сельдерее, зелёном перце, брокколи, моркови и оливковом масле. Об этом сказал изданию Health Тоби Амидор, магистр наук, сертифицированный диетолог, автор.

Более ранние исследования продемонстрировали, что лютеолин защищает от воспаления, замедляет старение кожи и останавливает развитие возрастной дегенерации жёлтого пятна.