Будьте готовы к тому, что кофе «вымрет» из-за глобального потепления и все перейдут на заменители

Фермерам, возможно, уже в 2080 году придётся обратиться к новым методам выращивания кофе из-за изменения климата. Вполне вероятно, что к этому времени станут актуальны и различные заменители кофейного напитка. Ряд компаний уже сейчас разрабатывают подобные продукты.

Так, стартап Atomo создал «кофе без кофе». Этот напиток состоит из переработанных ингредиентов типа семян арбуза или шелухи семечек подсолнечника. Учёные смогли полностью воссоздать вкус и аромат кофе. Кроме того, для производства подобного напитка нужно меньше воды, выбросов углекислого газа в этом случае тоже происходит меньше.