Будьте готовы к тому, что кофе «вымрет» из-за глобального потепления и все перейдут на заменители

Будьте готовы к тому, что кофе «вымрет» из-за глобального потепления и все перейдут на заменителиСейчас уже есть технологии, которые станут популярны в будущем
Фермерам, возможно, уже в 2080 году придётся обратиться к новым методам выращивания кофе из-за изменения климата. Вполне вероятно, что к этому времени станут актуальны и различные заменители кофейного напитка. Ряд компаний уже сейчас разрабатывают подобные продукты.
Так, стартап Atomo создал «кофе без кофе». Этот напиток состоит из переработанных ингредиентов типа семян арбуза или шелухи семечек подсолнечника. Учёные смогли полностью воссоздать вкус и аромат кофе. Кроме того, для производства подобного напитка нужно меньше воды, выбросов углекислого газа в этом случае тоже происходит меньше.
Ещё один вариант - синтезирование кофе на молекулярном уровне. Подробности этого проекта создатели пока не разглашают.
Финские исследователи производят кофе с применением технологии клеточной агрикультуры. Для этого берётся не зерно, а кофейный лист. Порошок, который получается в результате, обжаривается.
Подобные технологии однозначно получат развитие в дальнейшем, считает автор. Хотя и сейчас некоторые продукты-заменители уже можно попробовать.