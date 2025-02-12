Опубликовано 12 февраля 2025, 17:151 мин.
«Буханка» — отдых и готовность к прыжку: о чём говорят позы кошки во снеВозьмите это себе на заметку
Кошки, кажется, могут спать как угодно и где угодно. На сон у этих существ уходит большое количество времени. И вот что может означать каждая их поза во время отдыха.
"Буханка". Если ваша кошка так часто спит, значит, она в целом спокойна, но всегда начеку: вдруг дадут еду?
Животом вверх. Эта поза демонстрирует высшую степень доверия к вам. В дикой природе никто не спит так: это слишком уязвимо.
Свернувшись калачиком. Здесь может быть два объяснения: в доме слишком холодно или питомец хочет уединения.
"Супермен". Это поза, при которой кошка растягивается на животе и вытягивает лапки вперёд. В таком положении можно быстро сорваться с места при необходимости.
Под одеялом. Подобным образом кошка демонстрирует, что находится в своей зоне комфорта.
Сидя, как человек. Правда, долго так животное спать не может.
Полузакрытые глаза. Это значит, что кот расслаблен, но одновременно держит ситуацию под контролем.