"Буханка". Если ваша кошка так часто спит, значит, она в целом спокойна, но всегда начеку: вдруг дадут еду?

Животом вверх. Эта поза демонстрирует высшую степень доверия к вам. В дикой природе никто не спит так: это слишком уязвимо.

Свернувшись калачиком. Здесь может быть два объяснения: в доме слишком холодно или питомец хочет уединения.

"Супермен". Это поза, при которой кошка растягивается на животе и вытягивает лапки вперёд. В таком положении можно быстро сорваться с места при необходимости.