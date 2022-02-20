Был ли смертельно опасный шторм Юнис вызван глобальным потеплением: отвечают учёные

Был ли смертельно опасный шторм Юнис вызван глобальным потеплением: отвечают учёныеПри этом Юнис обрушился всего через два дня после другого шторма
Как отмечает автор, от шторма Юнис пострадали юг Англии и Уэльса. Так, 18 февраля скорость ветра на острове Уайт достигала 196 км/ч. Кроме того, из-за шторма люди пострадали от сильных наводнений и отключения электроэнергии. Что касается последнего, то без электричества в Девоне и Корнуолле оказались более 50 тысяч домов, а в Ирландии - 73 тысячи домов и различных предприятий.
Что интересно, этот шторм пришёл вслед за штормом Дадли, который обрушился на Северную Ирландию и Шотландию 16 февраля. Появился Юнис при этом всего спустя два дня после Дадли.
По словам некоторых учёных, последствия шторма Юнис и будущих штормов являются и будут ещё более серьёзными именно из-за глобального потепления. Преподаватель Института изменения климата Грэнтэма Имперского колледжа Лондона доктор Фридерика Отто подчёркивает при этом, что изменение климата действительно может быть одной из причиной возникновения шторма и может усугубить ситуацию, связанную с ним. Но это не может быть единственной причиной.
Кроме того, в случае с Юнисом сильные порывы ветра вряд ли были связаны именно с глобальным потеплением. Однако сам ущерб, нанесённый территориям Великобритании, усугубится из-за повышения температуры, добавляет специалист.
Также, отмечает климатолог из Бристольского университета профессор Дэнн Митчелл, изменение климата способно привести к возникновению большего количества штормов по всему земному шару. Связано это с тем, что при повышении средней температуры направление потока воздуха изменится и струйный поток (поток воздуха, огибающий Северное полушарие, распространяющий ветер, дождь, бури, волны тепла) будет двигаться дальше на север.
На некоторых европейских территориях в будущем при этом учёные ожидают усиление ветра во время штормов. Объясняется это тем, что климатические явления будут затрагивать уже те местности, до которых раньше они не доходили.